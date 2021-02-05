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    • Memurlar
    • 05.02.2021 16:21
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    • 05.02.2021 16:21
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    neler olacak? 27. dönem ne zaman yapılacak?

    27. dönem ne zaman yapılacak? neler olacak? ve sınavı hakkında arama motorlarında araştırma yapılıyor. Sınava binlerce polis adayı giriş yapacak. EGM amir ve memur sınıflarında polis ihtiyacını karşılayan POMEM'lerde sınav tarihleri için Polis Akademisi açıklaması gelmişti.

    takvim.com.tr
    POMEM mülakat soruları neler olacak? 27. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

    POMEM sınavı için arama motorlarında sorgulama yapılmaya başlandı. 27. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak sorusunun cevabı merak ediliyor. POMEM mülakat soruları neler olacak sorusuna sınava girecek adaylar yanıt arıyor. Polis Akademisi tarafından tarih bilgisi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecek.

    POMEM SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

    Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuruya göre,

    27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Başvuru ile ilgili detaylar Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden açıklanacak. POMEM'e giriş sınavları, ön sağlık kontrolünden sonra fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılacak.

    ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

    Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

        FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

        Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

        Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar. Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet adresinden duyurulacak.

        MÜLAKAT SINAVI

        Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

        Değerlendirmede adayın;

        a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

        b) Kendisinden istenileni kavrama,

        c) Özgüveni,

        ç) İfade etme yeteneği,

        d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
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