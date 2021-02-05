POMEM mülakat soruları neler olacak? 27. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

POMEM sınavı için arama motorlarında sorgulama yapılmaya başlandı. 27. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak sorusunun cevabı merak ediliyor. POMEM mülakat soruları neler olacak sorusuna sınava girecek adaylar yanıt arıyor. Polis Akademisi tarafından tarih bilgisi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecek.
POMEM SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuruya göre,
27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Başvuru ile ilgili detaylar Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden açıklanacak. POMEM'e giriş sınavları, ön sağlık kontrolünden sonra fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılacak.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.