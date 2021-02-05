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    • Memurlar
    • 05.02.2021 11:01
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    • 05.02.2021 11:01
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    zabıta alım ilanı yayınladı! İşte başvuru şartları

    'nun ilan sitesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yeni personel alım ilanları yayınlandı. Güncel ilanlar arasında Pendik Belediye'ne 20 zabıta memuru alımı yapılacağı duyuruldu.

    Pendik Belediyesi zabıta alım ilanı yayınladı! İşte şartlar

    tarafından yapılan duyuruda, belediye kadrosuna 20 yeni memur alımı yapılacağı duyuruldu. Alınacak memurların zabıta kadrosunda istihdam edileceği belirtildi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için gerekli şartlar açıklandı.

    İşte başvuru için istenen genel şartlar:
    İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
    a)Türk vatandaşı olmak,
    b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
    c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
    d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
    e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
    f)İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

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    Haberler Memurlar Pendik Belediyesi zabıta alım ilanı yayınladı! İşte başvuru şartları