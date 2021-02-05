Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? 124 sözleşmeli sanatçı alınacak!

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, aşağıda belirtilen birimlerde çalışmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 8 inci maddesi kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacaktır. Bu tarihten sonra, durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecektir.

İş talep formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecektir. Adayların, iş talep formunu ve bu ilanın "C" maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf, jpeg, vb. (güncellenemez) formatta hazırlayarak, gsgm.basvuru@ktb.gov.tr e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, sınav ilanının Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren, son başvuru tarihi olan 15 Şubat 2021 tarihi saat 23:00'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.