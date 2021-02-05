Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 05.02.2021 11:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2021 11:08
    ABONE OL

    Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan personel alım ilanlarında kamu kurum ve kuruluşlarının yeni ilanları da yer aldı. Güncel ilanlar arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    İlk kez açıklandı! O kurum 119 sözleşmeli personel alacak

    Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 119 yeni sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan ilan duyurusunda alınacak personellerin Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van şehirlerinde istihdam edileceği bildirildi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için gerekli şartlar açıklandı.

    İşte başvuru için genel şartlar:
    1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
    3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
    4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
    5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı