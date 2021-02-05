İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü, 67 yeni öğretim üyesi alımı yapacak. Yayınlanan ilanla alımı yapılacak öğretim üyelerinin profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosu için alınacağı açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda alıma ilişkin tüm detaylar da yer aldı.

İşte öğretim üyesi kadro başvurusu için istenen belgeler:

Müracaat edecekleri kadroyu belirtir

-Dilekçe

-Nüfus cüzdanı örneği

-YÖK formatında özgeçmiş

-2 adet fotoğraf

-Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)

-Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 (altı ) takım yayın dosyaları ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına 4 (dört ) takım dosya ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.

-Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

-Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş ( 15 ) gündür.