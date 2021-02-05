BİM Türkiye'nin 81 ilindeki ilçelerde binlerce şubesiyle satış yapıyor ve zaman zaman yeni personel alımlarına ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda BİM yeni açık iş pozisyonlarını internet sitesi üzerinden açıkladı. 10 farklı il için yapılacak olan işçi alımı hakkındaki detaylar iş arayanlar tarafından merak konusu oluyor. İlanlara başvurular devam ederken başvuru şartları ve hangi illerde alım yapıldığı araştırılıyor. Firmanın kariyer sayfasında yer alan bilgilere göre başarıya odaklı ve kariyer yapmak isteyen gençlere ihtiyaç duyulduğu bilgisini paylaşıldı. İşte BİM'in personel alımı yapacağı iller ve kadrolar...

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte alım yapılacak illerin listesi ve kadrolar;