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    • Memurlar
    • 05.02.2021 09:56
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    • 05.02.2021 09:56
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    10 şehirde 41 yeni ilanla acil personel alımı yapıyor! kadroları ve başvuru koşulları...

    İnternet sitesinde açık iş pozisyonları kısmında yer alan ilanlarla yeni işçi alımları yapmaya devam ediyor. Firma alım yapılacak illerin listesini de duyurdu. Başvuru yapacaklar kişilerin başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen, mağaza, ofis ve depolarda görev alacak olmasının önemli detaylar olduğu bilgisine verildi. Kariyer sayfasında ayrıca yoğun iş temposuna ayak uyduracak en az lise mezunu erkek ve kadın adayların arandığı bilgisini paylaşıldı. BİM'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre 41 yeni ilan yayımlandı. Başvuru yapacak erkek adayların askerlik hizmeti ile ilişiği olmaması gerekiyor.

    takvim.com.tr
    BİM 10 şehirde 41 yeni ilanla acil personel alımı yapıyor!

    BİM Türkiye'nin 81 ilindeki ilçelerde binlerce şubesiyle satış yapıyor ve zaman zaman yeni personel alımlarına ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda BİM yeni açık iş pozisyonlarını internet sitesi üzerinden açıkladı. 10 farklı il için yapılacak olan işçi alımı hakkındaki detaylar iş arayanlar tarafından merak konusu oluyor. İlanlara başvurular devam ederken başvuru şartları ve hangi illerde alım yapıldığı araştırılıyor. Firmanın kariyer sayfasında yer alan bilgilere göre başarıya odaklı ve kariyer yapmak isteyen gençlere ihtiyaç duyulduğu bilgisini paylaşıldı. İşte BİM'in personel alımı yapacağı iller ve kadrolar...

    BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

    BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

    BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    İşte alım yapılacak illerin listesi ve kadrolar;

    Pozisyon Adı-Şehir

    Üsküdar Bölge Kasap ve Şarküteri Personeli İstanbul(Asya)
    Bordro ve Özlük İşleri Asistanı İstanbul(Avr.)
    Mağaza Geliştirme Asistanı İstanbul(Asya)
    Mağaza Geliştirme Asistanı Ankara
    Yazılım Geliştirme Asistanı İstanbul(Asya)

    Kurtköy / Pendik Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
    Kurtköy / Pendik Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
    Alemdağ / Çekmeköy Depo Personeli İstanbul(Asya)
    Et-Şarküteri Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
    Meyve-Sebze Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...

        Özlüce / Nilüfer Bölge Kasa Reyon Personeli Bursa
        Unlu Mamüller Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
        Kozmetik Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
        Kasa Reyon Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
        Bağlar Mh. / Erenler Bölge Taze Gıda Personeli Sakarya

        Öveçler / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara
        Öveçler / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli Ankara
        Şerefiye Mah. / Düzce Bölge Taze Gıda Personeli Düzce
        Şerefiye Mah. / Düzce Bölge Kasa Reyon Personeli Düzce
        Sapanca / Sakarya Bölge Taze Gıda Personeli Sakarya

        Satın Alma Asistanı Aydın
        Satış Elemanı Adana
        Florya / Bakırköy Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
        Eyüp Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
        Esenyurt Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
        Beylikdüzü Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)

            Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
            Esenyurt Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
            Başakşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
            Başakşehir Bölge Kasa/Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
            Kapaklı / Tekirdağ Bölge Taze Gıda Personeli Tekirdağ

            Kapaklı / Tekirdağ Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
            Esenyurt Depo Personeli İstanbul(Avr.)
            Esenyurt Depo Reachtruck Operatörü İstanbul(Avr.)
            Çorlu Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
            Sapanca / Sakarya Bölge Kasa Reyon Personeli Sakarya

            Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
            Çerkezköy Bölge Taze Gıda Personeli Tekirdağ
            Mağaza Personeli (Engelli) Bursa, İstanbul(Asya), ...
                Haberler Memurlar BİM 10 şehirde 41 yeni ilanla acil personel alımı yapıyor! BİM işçi alımı kadroları ve başvuru koşulları...