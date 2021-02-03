Gözler orada! 2500 lise mezunu polis alımı başvurusu başladı mı? Polis alımı tarih ve başvuru şartları PMYO 2021

2021 PMYO Lise Mezunu Polis Alımı Şartları

Mezuniyet Şartı: Lise ve dengi okul mezunu olmak yeterliydi.

YKS Puan Şartı: ÖSYM tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından ÖSYM tarafından 2021 yılı içinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 150 ham taban puan almış olmak şartı aranmaktaydı.

Yaş Şartı: 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

Boy ve Kilo Şartı: Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şartı aranmaktaydı.