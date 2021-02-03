Gözler orada! 2500 lise mezunu polis alımı başvurusu başladı mı? Polis alımı tarih ve başvuru şartları PMYO 2021

PMYO polis alımı başvuru şartları nelerdir? 2500 polis alımında başvurular başlıyor. En az lise mezunu TYT puanıyla PMYO polis alımı başvuru tarihi ne zaman? Polis olma hayali kuran binlerce genç, en az lise mezunu 2500 PMYO polis alımı başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. 27. dönem POMEM 8 bin polis alımı önlisans ve lisans mezunları için yapılıyor. Peki lise mezunları için polis alımları hangi kategorilerde yapılacak. Bilindiği üzere Polis Özel Harekat PÖH alımları için de 10 binlerce lise mezunu aday gün saymakla beraber, YKS sınav sonucuna göre 2021 yılında 2 bin 500 PMYO'lar için polis alımı yapılacak.
2020 Yılından 2500 Kontenjan Kaldı
2020 yılı PMYO başvuruları alınmadı ve PMYO'lara lise mezunu yeni polis öğrencisi alımı yapılmadı. Bu kapsamda 2021 yılında sayının ikiye katlanarak en az 5000 olması bekleniyor. Peki şartları neler olacak? LİSE mezunları da Polis Akademisi'nin 2020 PMYO polis alımları ne zaman başlatılacak?
2021 PMYO Lise Mezunu Polis Alımları
2020 PMYO Polis Alımı yapılmadığı için bu sene iki kat kontenjan olması bekleniyor. Son yapılan 2019 PMYO başvurular 1 Ağustos'ta alınmıştı. 2021 yılında da aynı şekilde YKS sonrası başvurular alınacak ve şimdiden polis alımı için adayların Yüksek Öğrenim Kurumları sınavına hazırlanmasında fayda var.