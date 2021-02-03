Ülkemizde bulunan çeşitli bankalar farklı pozisyonlarda personel alımı faliyetlerine devam ediyor. Öte yandan, adayların bankalara gösterdikleri ilgi ve kariyer olanakları sayesinde çok sayıda banka personeli olmak isteyen aday bulunuyor. Peki, hangi bankalar gişe yetkilisi alımı yapacak? Adaylardan aranan başvuru şartları nedir? Alımlar tecrübeli ve tecrübesiz adaylardan yapılacak olup en az ön lisans mezunu olma şartı aranıyor.
HANGİ BANKALAR PERSONEL ALIYOR?
Bu kapsamda aktif ilanı bulunan ve Gişe Yetkilisi Alımı yapacak bankalar şöyledir;
* Burgan Bank Türkiye,
* Odea Bank A.Ş,
* Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş,
* ICBC
ALIM YAPILACAK İLLERİN LİSTESİ
Denizli, Bursa, Ankara, Hatay(İskenderun), İstanbul(Avr.)(Şişli), İzmir, İstanbul(Asya)
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bankalar 2021 yılı gişe yetkilisi alımı başvuruları için şartlarını açıkladı.