GİŞE YETKİLİSİ NEDİR?

Banka gişe görevlisi ya da gişe yetkilisi olarak adlandırılan kişiler, ara alışverişleri, iş takipleri, dosya takipleri ve insan ilişkilerini kontrol eden kişilerdir. Bu kişiler genelde müşteri hizmetlerinde görev alan personellerdir. Yani aslında müşteri ile bire bir ilk görüşen ve onların genelde tek seferde işlerini halletmelerini sağlayan kişilerdir. Bu kişiler bankanın kasasıyla ilgilenirler. Kasayı ilgilendiren her konuda ilk yetkili kişilerdir. Bu işlemlere, mevduat hesaplarının açılış ve kapanışları, mevduat hesaplarında gerçekleşen tüm işlemler dahildir. Bu kişilerin, müşteriyle direkt iletişim halinde oldukları ve de kasayla bire bir ilgilendikleri için dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu kuralların uygulanmaması halinde bankanın şahsına, misyonuna ve vizyonuna zarar getirir.

GİŞE YETKİLİSİNİN GÖREVLERİ

Banka Gişe görevlisinin asıl görevleri şu şekildedir:



* Banka çalışma saatleri başlamadan önce bankada olmak.

* Çalışma saatleri başlamadan gün başı hazırlıklarını yapmak.

* Banka şubelerinin mevduat kredi hesaplarına nakit ya da çekle para yatırma ve çekmek işlemlerini gerçekleştirmek.

* Müşterilerin hesap açma isteklerini yerine getirmek. Satış ekipleri tarafından yapılan bankacılık işlemlerinin nakit tahsilatlarını yapmak.

* Müşterilere ödeme yapılması gereken durumlarda kimlik tespitlerini gerçekleştirmek.

* Müşteri imzalarını doğrulamak.

* Müşterilerin yetkilerinin olmadığı durumları yöneticilere iletmek.

* Para yatırma ve çekme.

* Havale ve EFT işlemlerini gerçekleştirmek.