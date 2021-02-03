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    • Memurlar
    • 03.02.2021 14:11
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    • 03.02.2021 14:22
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    Başvurular başladı! 4 banka tecrübeli tecrübesiz alımı yapıyor! 2021 başvuru şartları nelerdir?

    Ülkemizde bulunan çeşitli bankalar 2021 yılında da personel alım ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Son olarak 4 farklı banka tarafından '' alımı için ilan yayınlandı. Bankalar tarafından yayınlanan ilanlara göre tecrübeli veya tecrübesiz olarak banka personeli alımı yapılacak. Gişe yetkilisi personel alımı 6 ilde gerçekleştirilecek. Peki, 2021 başvuru şartları neler? Hangi bankalardan ve illerden personel alımı yapıcak? İşte gişe yetkilisi başvuru ekranı...

    takvim.com.tr
    4 banka tecrübeli tecrübesiz gişe yetkilisi alımı yapıyor!

    Ülkemizde bulunan çeşitli bankalar farklı pozisyonlarda personel alımı faliyetlerine devam ediyor. Öte yandan, adayların bankalara gösterdikleri ilgi ve kariyer olanakları sayesinde çok sayıda banka personeli olmak isteyen aday bulunuyor. Peki, hangi bankalar gişe yetkilisi alımı yapacak? Adaylardan aranan başvuru şartları nedir? Alımlar tecrübeli ve tecrübesiz adaylardan yapılacak olup en az ön lisans mezunu olma şartı aranıyor.

    HANGİ BANKALAR PERSONEL ALIYOR?

    Bu kapsamda aktif ilanı bulunan ve Gişe Yetkilisi Alımı yapacak bankalar şöyledir;

    * Burgan Bank Türkiye,

    * Odea Bank A.Ş,

    * Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş,

    * ICBC

    ALIM YAPILACAK İLLERİN LİSTESİ

    Denizli, Bursa, Ankara, Hatay(İskenderun), İstanbul(Avr.)(Şişli), İzmir, İstanbul(Asya)

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Bankalar 2021 yılı gişe yetkilisi alımı başvuruları için şartlarını açıkladı.

        BULGAR BANK BAŞVURU ŞARTLARI;

        En az 2 yıllık Yüksekokul mezunu, tercihen 4 yıllık Lisans mezunu,

        En az 1 yıl şube gişe bölümü tecrübei,

        Sahte Para ve Temel Bankacılık eğitimi almış olma,

        Cari Hesap İşlemleri ve bağlı mevzuat konusunda bilgi sahibi olma,

        Analitik düşünme yeteneğine sahip,

        Sözlü ve yazılı iletişim becerisi güçlü,

        Seyahat engelin olmayan,

        Denizli'de ikamet ediyor olma,

        Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olma

        ODEA BANK BAŞVURU ŞARTLARI;

        Üniversitelerin örgün 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun,

        Sorumluluk bilinci yüksek,

        İnsan İlişkileri güçlü, güler yüzlü ve basit iletişim kurabilen, prezantabl,

        MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,

        Yeniliklere açık ve sürekli kendini geliştirme eğiliminde olan,

        Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecili olan,

        Müşteri ve başarı odaklı,

        Takım çalışmasına yatkın,

        Etkin iletişim becerilerine sahip,

        Planlama ve organizasyon becerisi yüksek,

        Analitik düşünen,

        Tercihen en az 2 yıl bankacılık tecrübesi olan,

        İletişim gücü yüksek olan takım arkadaşları arıyoruz.

        KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI BAŞVURU ŞARTLARI;

        Üniversitelerin 4 yıllık örgün eğitim veren İİBF bölümlerinden mezun,

        Tercihen İngilizce ya da Arapça bilgisine sahip,

        Faizsiz bankacılık alanında çalışmaya istekli,

        Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 20 aylık tecili olan,

        Müşteri ve başarı odaklı,

        Takım çalışmasına yatkın,

        Etkin iletişim becerilerine sahip,

        Planlama ve organizasyon becerisi yüksek,

        Analitik düşünen

            ICBC TURKEY BANKASI BAŞVURU ŞARTLARI;

            Lisans mezunu,

            Min. 1 yıl Gişe tecrübesi olan,

            Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilen,

            Erkek adaylarda askerliğini yapmış ya da en az 2 yıl tecil ettirmiş olan,

            İletişim yeteneği güçlü,

            Çözüm ve hedef odaklı,

            Dikkatli ve titiz çalışabilecek,

            Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,

            Bankacılıkta kariyer hedefleyen adaylar aranmaktadır.

            GİŞE YETKİLİSİ NEDİR?

            Banka gişe görevlisi ya da gişe yetkilisi olarak adlandırılan kişiler, ara alışverişleri, iş takipleri, dosya takipleri ve insan ilişkilerini kontrol eden kişilerdir. Bu kişiler genelde müşteri hizmetlerinde görev alan personellerdir. Yani aslında müşteri ile bire bir ilk görüşen ve onların genelde tek seferde işlerini halletmelerini sağlayan kişilerdir. Bu kişiler bankanın kasasıyla ilgilenirler. Kasayı ilgilendiren her konuda ilk yetkili kişilerdir. Bu işlemlere, mevduat hesaplarının açılış ve kapanışları, mevduat hesaplarında gerçekleşen tüm işlemler dahildir. Bu kişilerin, müşteriyle direkt iletişim halinde oldukları ve de kasayla bire bir ilgilendikleri için dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu kuralların uygulanmaması halinde bankanın şahsına, misyonuna ve vizyonuna zarar getirir.

            GİŞE YETKİLİSİNİN GÖREVLERİ
            Banka Gişe görevlisinin asıl görevleri şu şekildedir:

            * Banka çalışma saatleri başlamadan önce bankada olmak.
            * Çalışma saatleri başlamadan gün başı hazırlıklarını yapmak.
            * Banka şubelerinin mevduat kredi hesaplarına nakit ya da çekle para yatırma ve çekmek işlemlerini gerçekleştirmek.
            * Müşterilerin hesap açma isteklerini yerine getirmek. Satış ekipleri tarafından yapılan bankacılık işlemlerinin nakit tahsilatlarını yapmak.
            * Müşterilere ödeme yapılması gereken durumlarda kimlik tespitlerini gerçekleştirmek.
            * Müşteri imzalarını doğrulamak.
            * Müşterilerin yetkilerinin olmadığı durumları yöneticilere iletmek.
            * Para yatırma ve çekme.
            * Havale ve EFT işlemlerini gerçekleştirmek.
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            Haberler Memurlar Başvurular başladı! 4 banka tecrübeli tecrübesiz gişe yetkilisi alımı yapıyor! 2021 Gişe memuru başvuru şartları nelerdir?