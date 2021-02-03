2500 lise mezunu polis alımı başvurusu başladı mı? Polis alımı tarih ve başvuru şartları PMYO 2021

Lise mezunu polis alımları 2021 yılında ne zaman başlayacak. 2020 yılı kontenjanları bu seneye aktarılacak mı? 2 bin 500 kadroya PMYO polis alımı başvurularına dair tüm detaylar. 2020 yılı PMYO başvuruları alınmadı ve PMYO'lara lise mezunu yeni polis öğrencisi alımı yapılmadı. Bu kapsamda 2021 yılında sayının ikiye katlanarak en az 5000 olması bekleniyor. Peki şartları neler olacak? LİSE mezunları da Polis Akademisi'nin 2020 PMYO polis alımları ne zaman başlatılacak? 2021 PMYO polis alımına başvuru yapmak isteyen adayların YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye başvurması ve bu sınava girmesi gerekmektedir. 2018 yılında yapılan alımda taban puan 260, 2019 yılında ise 250'ydi.
2020 Yılından 2500 Kontenjan Kaldı
2020 yılı PMYO başvuruları alınmadı ve PMYO'lara lise mezunu yeni polis öğrencisi alımı yapılmadı. Bu kapsamda 2021 yılında sayının ikiye katlanarak en az 5000 olması bekleniyor. Peki şartları neler olacak? LİSE mezunları da Polis Akademisi'nin 2020 PMYO polis alımları ne zaman başlatılacak?
2021 PMYO Lise Mezunu Polis Alımları
2020 PMYO Polis Alımı yapılmadığı için bu sene iki kat kontenjan olması bekleniyor. Son yapılan 2019 PMYO başvurular 1 Ağustos'ta alınmıştı. 2021 yılında da aynı şekilde YKS sonrası başvurular alınacak ve şimdiden polis alımı için adayların Yüksek Öğrenim Kurumları sınavına hazırlanmasında fayda var.