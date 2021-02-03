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    • 03.02.2021 09:57
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    2500 lise mezunu polis alımı başvurusu başladı mı? Polis alımı tarih ve başvuru şartları PMYO 2021

    PMYO polis alımı başvuru şartları nelerdir? 2500 polis alımında başvurular başlıyor. En az lise mezunu TYT puanıyla PMYO polis alımı başvuru tarihi ne zaman? Polis olma hayali kuran binlerce genç, en az lise mezunu 2500 PMYO polis alımı başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. 27. dönem POMEM 8 bin polis alımı önlisans ve lisans mezunları için yapılıyor. Peki lise mezunları için polis alımları hangi kategorilerde yapılacak. Bilindiği üzere Polis Özel Harekat PÖH alımları için de 10 binlerce lise mezunu aday gün saymakla beraber, sınav sonucuna göre 2021 yılında 2 bin 500 PMYO’lar için polis alımı yapılacak.

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    2500 lise mezunu polis alımı tarih ve başvuru şartları PMYO 2021

    Lise mezunu polis alımları 2021 yılında ne zaman başlayacak. 2020 yılı kontenjanları bu seneye aktarılacak mı? 2 bin 500 kadroya PMYO polis alımı başvurularına dair tüm detaylar. 2020 yılı PMYO başvuruları alınmadı ve PMYO'lara lise mezunu yeni polis öğrencisi alımı yapılmadı. Bu kapsamda 2021 yılında sayının ikiye katlanarak en az 5000 olması bekleniyor. Peki şartları neler olacak? LİSE mezunları da Polis Akademisi'nin 2020 PMYO polis alımları ne zaman başlatılacak? 2021 PMYO polis alımına başvuru yapmak isteyen adayların YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye başvurması ve bu sınava girmesi gerekmektedir. 2018 yılında yapılan alımda taban puan 260, 2019 yılında ise 250'ydi.

    2020 Yılından 2500 Kontenjan Kaldı

    2020 yılı PMYO başvuruları alınmadı ve PMYO'lara lise mezunu yeni polis öğrencisi alımı yapılmadı. Bu kapsamda 2021 yılında sayının ikiye katlanarak en az 5000 olması bekleniyor. Peki şartları neler olacak? LİSE mezunları da Polis Akademisi'nin 2020 PMYO polis alımları ne zaman başlatılacak?

    2021 PMYO Lise Mezunu Polis Alımları

    2020 PMYO Polis Alımı yapılmadığı için bu sene iki kat kontenjan olması bekleniyor. Son yapılan 2019 PMYO başvurular 1 Ağustos'ta alınmıştı. 2021 yılında da aynı şekilde YKS sonrası başvurular alınacak ve şimdiden polis alımı için adayların Yüksek Öğrenim Kurumları sınavına hazırlanmasında fayda var.

        2021 PMYO Lise Mezunu Polis Alımı Şartları

        Mezuniyet Şartı: Lise ve dengi okul mezunu olmak yeterliydi.

        YKS Puan Şartı: ÖSYM tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından ÖSYM tarafından 2021 yılı içinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 150 ham taban puan almış olmak şartı aranmaktaydı.

        Yaş Şartı: 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

        Boy ve Kilo Şartı: Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şartı aranmaktaydı.

        Başvuru tarihi

        2021 YKS'ye başvurular 4 Şubat 2021 günü başlayacak ve 2 Mart tarihine kadar sürecek. Sadece PMYO için sınava girecek adayların ilk oturum olan TYT'ye girmesi yeterlidir.

        2020 puanı kullanılabilecek mi?

        2020 yılında YKS'ye giren ve bir puan alan adaylar, bu sene sınava girmeden puanının geçerli olup olmayacağını merak ediyor. Bu adaylar için bir fırsat var. YKS başvurusu yaparken normal başvuru yapıp başvuru formunda 2020 TYT puanımı kullanmak istiyorum seçeneğini işaretlemeniz durumunda 2020 puanınızı bu sene kullanabileceksiniz.

        PMYO nedir?

        PMYO: Polis Meslek Yüksekokulu, kelimelerinin kısa yazılışıdır.

        PMYO: Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yükseköğretim kurumlarıdır.

        PMYO'ların görev, çalışma esas ve usulleri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulları Yönetim Birimleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksek Okulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

        Ailevi veya maddi sorunlarından dolayı okudukları Polis Meslek Yüksek Okullarından başka bir Polis Meslek Yüksek Okuluna geçiş yapılır mı?

        CEVAP: Polis Meslek Yüksek Okullarında Eğitim-Öğretim görmeye hak kazanan adayların öğrenci planlamaları, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı Başlıklı 15. Maddesi 5. bendi "Sınavı kazananların Yüksekokullara planlanması, Başkanlıkça belirlenen kriterlere göre bilgisayar ortamında yapılır. Planlama yapıldıktan sonra hiçbir şekilde adayın yeri değiştirilemez" hükmünü içermektedir. Bu nedenden dolayı başka bir Yüksekokula geçiş mümkün olmamaktadır.

            Polis Meslek Yüksek Okulunda okurken evlenebilir mi? eğer evlenebilirse cezası var mıdır?

            17/08/2008 tarih ve 26970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Evlenme Yasağı başlıklı 27. maddesi "Öğrenciler, öğrencilikleri sırasında evlenemezler ve evlenme isteğinde bulunamazlar. Buna rağmen evlenen öğrencilerin ilişikleri, yönetim kurulunun kararı, yüksekokul müdürünün teklifi üzerine Başkan onayı ile kesilir" hükmü mevcuttur.

            Polis Meslek Yüksek Okulunda eğitim görürken herhangi bir nedenle ayrılan öğrenci tekrar Polis Meslek Yüksekokuluna dönebilir mi?

            Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliği'nin 21. maddesi 1. bendinin "Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı başvuruları ile yüksekokuldan ayrılma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, yüksekokuldan çıkan veya çıkarılan adaylar bir daha Yüksekokul giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Yüksekokuldan çıkma hâlinde bu durum, çıkma talebinde bulunan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir. Çıkan veya çıkarılan adaylar kendilerine yazılı tebliğ yapıldığı andan itibaren geri dönme istekleri kabul edilmez ve Yüksekokula da alınmazlar" hükmü mevcuttur.

            Polis Meslek Yüksekokulundan herhangi bir nedenle ayrıldığında tazminat ödenir mi?

            Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Mecburi hizmet ve yapılan masrafların geri alınması başlıklı 21. maddesinin 2. fıkrası "Yüksekokuldan mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler, ölüm ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını Polis Akademisi Tazminat Yönetmeliği hükümlerine göre ödemek zorundadırlar. Eğitim-öğretimin başladığı ilk günden itibaren çıkan veya çıkarılan öğrencilerden tazminat talep edilir" hükmü yer almaktadır.

            Polis Meslek Yüksekokullarında okutulan ders müfredatlarını nasıl temin edebilirim?

            Öğrenim gördüğünüz Yüksekokula müracaat etmeniz halinde temin edilebilmektedir.

            Polis olmak isteyen adayın kendisi ve eşi dışındaki akrabalarının işlediği suçlar Polis olmasına engel oluşturur mu?

            17 Mayıs 2008 Cumartesi günü 26879 Sayı ile Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin Adaylarda aranılacak nitelikler başlıklı 8. maddesi 1. fıkrasının "ğ, h, ı ve n" bentleri hükümleri doğrultusunda yapılan güvenlik soruşturması, aday ve varsa eşi için yapılmaktadır. Adayın kendisi ve eşi dışındaki akrabalarının işlediği suçlar Polis olmasına engel oluşturmamaktadır.

            Polis Meslek Yüksekokullarında hangi dersler okutulmaktadır?

            Polis Meslek Yüksekokullarında okutulan derslerin isimleri www.pa.edu.tr adresinde bulunan dersler ve içerikleri bölümünde yayınlanmaktadır.
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            Haberler Memurlar 2500 lise mezunu polis alımı başvurusu başladı mı? Polis alımı tarih ve başvuru şartları PMYO 2021