2021 uzman erbaş alımı mülakat ne zaman? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Binlerce adayın başvuru yaptığı 2021 uzman erbaş alımı ilanı için gözler spor mülakatlarına çevrildi. Adaylar spor mülakatlarına giriş yaparak gerekli dereceleri yapmaya çalışacak. Başarılı olan adaylar arasından toplam 5 bin kişi ise Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine alınacak.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
JGK'nın yayımladığı kılavuza göre; 3.770'i Komando-Asayiş, 925'i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14'ü At Bakıcısı, 13'ü Bot Serdümeni, 10'u Havacılık gibi ihtiyaç olan birçok pozisyona alımların gerçekleştirileceği bildirilmişti. https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresi üzerinden alınan başvuruların ardında adaylar Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları için bekleyişe geçti...
JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmazken kılavuzda yer alan bilgi şöyle;
Temin edilecek branşlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylara https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Seçme Sınavlarına Çağrılma" duyurusu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi "Sonuç Bilgileri" kısmı altında "Sonuçlarım" kısmından yapılacaktır. Adaylar başvuruların bitiminden sonra bu internet adresini takip edecektir.