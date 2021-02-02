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    • 02.02.2021 16:59
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    Uzman Erbaş nasıl olunur, maaşları ne kadar? alımı başvuru sonuçları! 5 bin uzman erbaş alım tarihleri!

    alımı için başvuru dönemi sona erdi. Başvuru döneminin ardından jandarma ne zaman açıklanacak sorusuna adaylar yanıt aramaya başladı. tarafından yapılan açıklamaya göre; ihtiyaç olan pozisyonlara tam 5 bin kişilik alımın yapılacağı ifade edilmişti. Bu kapsamda başvuruların tamamlanmasıyla beraber adayların gözü sözlü sınav öncesi değerlendirmelerin ardından belirlenecek sonuçlara çevrildi. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar spor mülakatına alınacak. Peki, alımı mülakat ne zaman?

    takvim.com.tr
    Uzman Erbaş nasıl olunur, maaşları ne kadar?

    2021 uzman erbaş alımı mülakat ne zaman? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Binlerce adayın başvuru yaptığı 2021 uzman erbaş alımı ilanı için gözler spor mülakatlarına çevrildi. Adaylar spor mülakatlarına giriş yaparak gerekli dereceleri yapmaya çalışacak. Başarılı olan adaylar arasından toplam 5 bin kişi ise Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine alınacak.

    JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    JGK'nın yayımladığı kılavuza göre; 3.770'i Komando-Asayiş, 925'i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14'ü At Bakıcısı, 13'ü Bot Serdümeni, 10'u Havacılık gibi ihtiyaç olan birçok pozisyona alımların gerçekleştirileceği bildirilmişti. https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresi üzerinden alınan başvuruların ardında adaylar Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları için bekleyişe geçti...

    JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmazken kılavuzda yer alan bilgi şöyle;

    Temin edilecek branşlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylara https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Seçme Sınavlarına Çağrılma" duyurusu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi "Sonuç Bilgileri" kısmı altında "Sonuçlarım" kısmından yapılacaktır. Adaylar başvuruların bitiminden sonra bu internet adresini takip edecektir.

        BAŞVURULAR SONA ERDİ!

        Kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından 21-31 Ocak 2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru yapan adaylardan Tablo-6'daki lisans, ön lisans, lise ve ortaöğretim (Ortaokul) programlarına, seçme sınavlarına çağrılma öncelikleri ile Tablo-7'deki branşlara göre kontenjan miktarının beş katı aday sınava çağrılacaktır...

        JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        (1) Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar (Mesleki Nitelikli branşlara müracaat edecek Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar da dahil) KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan Lisan, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2019-2020 yıllarından herhangi birine ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir. Adaylardan her iki yıl için puanı olanların ise yüksek olan puanı kullanılacaktır. Adayların mezuniyeti ile KPSS puan türünün uyumlu olması önem arz etmektedir. (Lisan mezunlarının P3, Ön lisans mezunlarının P93, Lise mezunlarının P94 türünde puanı olacaktır.)

        (2) İlköğretim (Ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunun 4'üncü maddesinde belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

        (3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

        d. Temin edilecek tüm branşlardaki uzman erbaş adayları, kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak diğer branşlarda (emniyet ve asayiş/komando) görev icra eden birliklerde de görevlendirilebilecektir.

        e. Başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavlarının ne zaman, nerede ve ne şekilde icra edileceği, kontenjana girmeye hak kazanmaları halinde ve sınav ücretini yatırmalarına müteakip ayrıca bildirilecektir.

        f. Sınav tarihleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi değiştirilemeyeceğinden, adaylar kendileri için belirtilen sınav tarihi ve saatinde sınav yerinde hazır bulunacaktır. Bildirilen tarihte sınava katılmayan adaylar, başka bir tarihte sınava alınmayacaktır.

        g. Kılavuzun tamamını okumadan internetten Başvuru Formu doldurulmayacak, Başvuru Formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır. Eksik ya da yanlış bilgilerle başvuru yapan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavda başarılı olmuş hatta, "Uzman erbaş olarak göreve başlamış olsalar dahi, daha sonra bu Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmadığı anlaşılanlar hakkında fesih işlemi yapılır." maddesi uygulanacaktır. (Uzman Erbaş Yönetmeliği Madde 13)

        ğ. Sözleşmeli Uzman Erbaş sınavına katılacak adayların, kılavuzda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra 2'nci maddede belirtilen mevzuatları da incelemeleri faydalarına olacaktır.
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