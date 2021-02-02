2021 yılı Şubat ayı KPSS'li KPSS şartsız personel ve memur alım ilanları ardı ardına açıklandı. Onlarca kamu kurumu KPSS'li KPSS'siz personel alım yapacak! 1 Şubat'tan itibaren yayımlanan kamu personel alım ilanlarına başvuru yapmak isteyenler için adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. Kamu personel olarak görev yapmak isteyen adaylar için yayımlanan memur alım ilanlarına başvuru tarihleri duyuruldu. Memur alım ilanı detayları haberimizde...
Şubat 2021 memur ilanları - KPSS ile sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar!
Şubat 2021 memur ilanları - KPSS ile sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar!