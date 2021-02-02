İŞKUR'dan en az ilköğretim mezunu adaylar arasından KPSS şartsız büro memuru, hizmetli, işçi alımı yapılacağı belirtildi. Türkiye İş Kurumu tarafından yayınlanan ilanda neredeyse her ilde KPSS şartsız ve sınavsız olmak üzere en az ilköğretim mezunu büro memuru, hizmetli, işçi alımı yapılıyor. Başvurular online olarak yapılacak olup, başvuru sayfası ve koşulları haberimizde…
İŞKUR'dan KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu büro memuru, hizmetli, işçi alımı!
İŞKUR'dan KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu büro memuru, hizmetli, işçi alımı!