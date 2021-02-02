İlan yayımlandı! Üniversiteye 40 hemşire alınacak! 2 Şubat personel alımı ilanı ve başvuru şartları!

Namık Kemal Üniversitesi 40 hemşire alımı için ilam yayımladı. 2 Şubat personel alımı ilanı için detay geldi. Namık Kemal Üniversitesi'nden yayımlanan ilana göre toplamda 40 personel hemşire alımı yapılacağı belirtildi. Başvurularda 2020 yılı KPSS P94 puanı esas alınacak.
ALIM YAPILACAK KADROLAR
UNVANI NİTELİK KODU POZİSYON TOPLAM ARANAN NİTELİKLER
Hemşire (Tekirdağ Namık Kemal Üniversite Hastanesi) 2101 26 Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Hemşire (Tekirdağ Namık Kemal Üniversite Hastanesi) 2102 10 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.
Hemşire (Diş Hekimliği Fakültesi) 2103 2 Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Hemşire (Diş Hekimliği Fakültesi) 2104 2 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak
I-GENEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.