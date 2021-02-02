Polis olmak isteyenler için PMYO polis alımı başvuru dönemi merakla bekleniyor. PMYO bünyesine her yıl binlerce aday alınıyor ve 2 yıllık eğitimin arıdından mezun kişiler polis olabiliyor. 2021 polis alımı PMYO başvurusu ne zaman sorusuna da arama motorlarında yanıt aranıyor. PMYO taban puanları her yıl değişiklik göstermektedir.
TYT ŞARTI BULUNUYOR!
Başvuru yapmak isteyen adayların YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye başvurması ve bu sınava girmesi gerekmektedir. 2018 yılında yapılan alımda taban puan 260, 2019 yılında ise 250'ydi.
2021 YILINDA ALIM OLACAK MI?
2020 yılında ise koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı üniversitelerde uzaktan başladı. Bu nedenle PMYO polis alımı yapılmadı ve 1 yıllığına ertelenmiş oldu.
Koronaya karşı aşı çalışmalarında sona gelindi ve aşılar Türkiye'ye geldi. Aşının yapılması ve vaka sayısının en aza indirmesi ile birlikte okullarda yüz yüze eğitimin başlaması bekleniyor. 2021 yılında, YKS'den sonra pandemide vakaların istenen yerlere gelmesi, aşının koronayı durdurması ile okulların açılması bekleniyor.
Geçen sene alım yapılmayan PMYO'lara bu sene polis alımı yapılması bekleniyor. Yeni PMYO'lar açıldı ve 2020 yılında alım yapılmaması nedeniyle 2021 yılında, her sene 2500 olan polis alımının 3 bin ya da daha fazla olması bekleniyor.