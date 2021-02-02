Bekçilik sınavı 20 Ocak günü gerçekleştirildi ve sınava katılan sonuçları ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. İstanbul'a 400 bekçi alımı yapılıyor. Binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Sonuçları büyük bir heyecanla bekleyen adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından yapılacak açıklamayı öğrenmek istiyor. Peki, bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 EGM PA bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınavının sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren erişime açılacak. Sonuçlar, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilecek.