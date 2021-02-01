Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 29 öğretim üyesi alımının yapılacağını duyurdu. İlan detaylarında, alınacak öğretim üyelerinin 5 profesör, 5 doçent, 20 de doktor öğretim üyesi pozisyonunda arandığı açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişkin detaylı bilgilere de yer aldı. İşte başvuru koşullarına ilişkin detaylar:

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserlerini" belirttiği dilekçesine YÖK Formatlı özgeçmişini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 adet Flash bellek veya CD'yi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 15.02.2021 Pazartesi günü saat 16:00'a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.



- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 adet Flash bellek veya CD'yi dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 15.02.2021 Pazartesi günü saat 16:00'a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.



- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD'yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 15.02.2021 Pazartesi günü saat 16:00'a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.



- Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber https://www.dogus.edu.tr/docs/default- source/dokumanlar/akademik-yukseltme- ve-atama-yonergesi.pdf? sfvrsn=209a99a3_2 linkinde Ek1'de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir.



- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.



- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 15.02.2021 Pazartesi günü saat 16:00'a kadar Rektörlük ya da ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

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