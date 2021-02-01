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    • 01.02.2021 10:41
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    • 01.02.2021 10:41
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    29 yeni öğretim üyesi alımı yapacak! Şartlar belli oldu

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan personel alım ilanları güncellendi. Güncellenen ilanlar arasında 'nin 29 öğretim üyesi alımı yapacağının duyurulduğu ilan da yer aldı.

    İstanbul'daki o üniversite yeni öğretim üyeleri arıyor

    Rektörlüğü, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 29 öğretim üyesi alımının yapılacağını duyurdu. İlan detaylarında, alınacak öğretim üyelerinin 5 profesör, 5 doçent, 20 de doktor öğretim üyesi pozisyonunda arandığı açıklandı.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişkin detaylı bilgilere de yer aldı. İşte başvuru koşullarına ilişkin detaylar:

    - Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserlerini" belirttiği dilekçesine YÖK Formatlı özgeçmişini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 adet Flash bellek veya CD'yi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 15.02.2021 Pazartesi günü saat 16:00'a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

    - Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 adet Flash bellek veya CD'yi dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 15.02.2021 Pazartesi günü saat 16:00'a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

    - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD'yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 15.02.2021 Pazartesi günü saat 16:00'a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

    - Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber https://www.dogus.edu.tr/docs/default- source/dokumanlar/akademik-yukseltme- ve-atama-yonergesi.pdf? sfvrsn=209a99a3_2 linkinde Ek1'de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir.

    - Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

    - Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 15.02.2021 Pazartesi günü saat 16:00'a kadar Rektörlük ya da ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

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    Haberler Memurlar Doğuş Üniversitesi 29 yeni öğretim üyesi alımı yapacak! Şartlar belli oldu