İŞBAŞI EĞİTİM KURSLARI NEDİR?

İŞKUR tarafından verilen işbaşı eğitim kursları kuruma kayıtlı olan işsizler bu kurslarla mesleki deneyim ve tecrübe edinebiliyorlar. Ayrıca işverenler de bu programlar aracılığı ile personel temin edebiliyorlar.

Türkiye'nin her yerinde geçerli olup, 15 yaşını doldurmuş olan herkes katılabilir. Bir çok mesleki alanda açılan ilanlara bazı eğitim şartları istenmektedir. En önemli şartlardan birisi işsiz olmak ve İşkur'a kayıtlı olmanız gerekmektedir. Yüzlerce alanda ilan olup, her birinin farklı eğitim düzeyleri bulunmaktadır.