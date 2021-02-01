İŞKUR'dan anneleri ilgilendiren bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada işbaşı eğitim ve mesleki eğitim programları kapsamında İşta Anne Projesinin başlatıldığı ve kurslara katılıp işe giren annelere günde 95 liralık ödeme yapılacağına yer verildi.
İŞTE ANNE PROJESİ
İŞKUR'dan anneleri ilgilendiren bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada işbaşı eğitim ve mesleki eğitim programları kapsamında İşta Anne Projesinin başlatıldığı ve kurslara katılıp işe giren annelere günde 95 liralık ödeme yapılacağına yer verildi. Ayrıca sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların 2-5 yaş arasındaki çocukları için 400 TL bakım desteği ödenmektedir.
MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI NEDİR?
Meslek, insanlara yararlı mal ya da hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, kuralları toplumca belirlenmiş etkinlikler bütünüdür. Mesleki Eğitim; toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir. Mesleki eğitimin amacı, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır.