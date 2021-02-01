Kurumlar tarafından yayımlanan ilanlara yoğun başvurular yapılıyor. İŞKUR üzerinden yapılabilecek başvurular iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından yayımlanan ilana göre Sivas, Eskişehir ve Sakarya Bölge Müdürlüklerinde çalıştırmak üzere toplam 45 kişi alınacak.
45 KİŞİ ALINACAK!
Sivas, Eskişehir ve Sakarya Bölge Müdürlüklerinde Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından personel alım yapılacağı açıklandı.
Yayımlanan personel alım ilanında, 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından büyük olmayan, Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen okuldan bölümden/programdan son başvuru tarihi itibariyle mezun personel alım yapılacağı bildirildi.
TÜRASAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1. İstihdam edilecek kişiler noter huzurunda çekilecek kura ve sonrasında yapılacak sözlü sınav ile belirlenecektir.
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
KURA İŞLEMLERİ:
İş - Kur tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilen aday listelerinde yer alan kişiler arasından yapılacak olan Noter Kurası, Türasaş Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Müdürlüğü Misafirhanesinde 12 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Kura sonuçları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer her türlü duyurular www.turasas.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.