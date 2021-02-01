TÜRASAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. İstihdam edilecek kişiler noter huzurunda çekilecek kura ve sonrasında yapılacak sözlü sınav ile belirlenecektir.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

KURA İŞLEMLERİ:

İş - Kur tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilen aday listelerinde yer alan kişiler arasından yapılacak olan Noter Kurası, Türasaş Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Müdürlüğü Misafirhanesinde 12 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Kura sonuçları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer her türlü duyurular www.turasas.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.