MSB memur alımı başvurusunda son saatlere girildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar 190 kişilik kadroya başvurmak istiyor. İnternet üzerinden yapılabilecek başvurulara yoğun ilgi gösteriliyor. Alım yapılacak kişiler farklı askeri birimlerde görevlendirilecek. 55 kişilik kadro Uzman Yardımcısı olarak belirlenirken, 135 kişilik kadro ile Kuvvet Komutanlıklarına ve Güvenlik birimlerine alım yapılacak. Peki MSB memur alımı başvuru şartları nelerdir?
ALIM YAPILACAK KADROLAR!
MSB 55 kişilik boş kadro ile, 50 Milli Savunma Uzman yardımcısı ve 5 kişilik kadro ile Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı alınacak.
MSB 135 kişilik kadro ile ise Harita Genel Müdürlüğü 105, MSB 6, Kara Kuvvetlerine 5, Hava Kuvvetleri 4, Deniz Kuvvetleri 5 ve Milli Savunma Üniversitesi 10 memur alımı yapacak.
MSB MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
Milli Savunma Bakanlığı Memur alımı için adaylardan öncelikle genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,