Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,



Özel olarak ise adaylardan KPSS olarak 2019 veya 2020 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından alım yapılacak kadrolara göre belirtilen alanlardan en az 70 puan almış olmak şartı aranacak. Eğitim olarak ise alım yapılacak alanlarda belirtilen eğitim seviyesinde eğitimini tamamlamış olmak gereklidir.