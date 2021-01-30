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    • Memurlar
    • 30.01.2021 12:01
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    • 30.01.2021 12:01
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    Başvurularda son gün yaklaştı! başvuru şartları nelerdir? Toplam 190 kişi alınacak!

    bünyesine toplam 190 yapılacağı açıklandı. Başvurularda son gün yaklaşırken, kadrolara girmek isteyenler de son tarihi kaçırmak istemiyor. 30 Aralık tarihinde başlayan başvurular 31 Ocak 2021 itibariyle sona erecek. Başvurular personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Peki başvuru şartları nelerdir*

    takvim.com.tr
    Başvurularda son gün yaklaştı! MSB memur alımı başvuru şartları nelerdir?

    MSB memur alımı başvurusunda son saatlere girildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar 190 kişilik kadroya başvurmak istiyor. İnternet üzerinden yapılabilecek başvurulara yoğun ilgi gösteriliyor. Alım yapılacak kişiler farklı askeri birimlerde görevlendirilecek. 55 kişilik kadro Uzman Yardımcısı olarak belirlenirken, 135 kişilik kadro ile Kuvvet Komutanlıklarına ve Güvenlik birimlerine alım yapılacak. Peki MSB memur alımı başvuru şartları nelerdir?

    ALIM YAPILACAK KADROLAR!

    MSB 55 kişilik boş kadro ile, 50 Milli Savunma Uzman yardımcısı ve 5 kişilik kadro ile Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı alınacak.


    MSB 135 kişilik kadro ile ise Harita Genel Müdürlüğü 105, MSB 6, Kara Kuvvetlerine 5, Hava Kuvvetleri 4, Deniz Kuvvetleri 5 ve Milli Savunma Üniversitesi 10 memur alımı yapacak.

    MSB MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

    Milli Savunma Bakanlığı Memur alımı için adaylardan öncelikle genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda,

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    Kamu haklarından mahrum olmamak,


    Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
    Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

        Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
        Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,


        Özel olarak ise adaylardan KPSS olarak 2019 veya 2020 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından alım yapılacak kadrolara göre belirtilen alanlardan en az 70 puan almış olmak şartı aranacak. Eğitim olarak ise alım yapılacak alanlarda belirtilen eğitim seviyesinde eğitimini tamamlamış olmak gereklidir.

        BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Adaylar başvurularına 30 Aralık 2020 tarihi ile başlamış olup en geç 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece Milli Savunma Bakanlığı Resmi İnternet adresi olan https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

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