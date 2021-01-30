Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Memur" kadrosuna kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuracak adaylardan istenen şartlar aktarıldı.



Giriş sınavı şartlarından bazıları şöyle belirtildi:

A) Genel Şartlar:

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak



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