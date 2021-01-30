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    • Memurlar
    • 30.01.2021 08:39
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    • 30.01.2021 08:39
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    ndan açıktan personel alım ilanı | alımı

    tarafından yayınlanan ilanla 'na personel alımı yapılacağı belirtildi. Yayınlanan ilanda alınacak personele ilişkin aranan şartlara da yer verildi.

    BDDK memur alımı yapacak! İşte şartlar

    , "Memur" kadrosuna kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuracak adaylardan istenen şartlar aktarıldı.

    Giriş sınavı şartlarından bazıları şöyle belirtildi:
    A) Genel Şartlar:
    1) ı olmak,
    2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

    İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın





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