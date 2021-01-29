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    • 29.01.2021 11:02
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    • 29.01.2021 11:02
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    ndan engelli öğretmen adaylarına büyük müjde! Duyuru yapıldı

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları güncellendi. Buna göre güncel ilanlar arasında 'nın 500 engelli öğretmen alım duyurusu da yer aldı.

    MEB'den öğretmen adaylarına büyük müjde! Duyuru yapıldı

    500 engelli öğretmen alımı yapacak. Bakanlıktan yapılan duyuruda alınacak öğretmenlerin 2018 ve 2020 EKPSS Lisans puanına göre yerleştirmelerinin yapılacağı açıklandı.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişkin "2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen süre içerisinde başvurular alınarak toplam 500 (Beş yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Memurlar Milli Eğitim Bakanlığından engelli öğretmen adaylarına büyük müjde! Duyuru yapıldı