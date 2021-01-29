Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre; teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 6 adet Mühendis unvanında sözleşmeli personel alınacaktır.
Yerleştirme işlemlerinde, KPSS 3 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı en az 50 (elli) olan adaylar tercih yapabilecektir.
MGM LİSANS DÜZEYİNDE PERSONEL ALIMI
MGM Personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2021/3 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde 28.01.2021 tarihi itibariyle yayınlandı. Tercih işlemlerinde 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş olan adayların sınav sonuçları kullanılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* Kamu haklarından mahrum olmamak,
* Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
* Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
* Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
* Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,