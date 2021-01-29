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    • 29.01.2021 10:47
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    MGM KPSS 50 puan ile personel alımı başladı! (MGM) 2021 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    personel alımına ilişkin yeni bir ilan yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi. Meteoroloji, atmosferdeki meydana gelen hava değişimi olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenlerini inceler. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilanı ve başvuru şartları!

    takvim.com.tr
    MGM KPSS 50 puan ile personel alımı başladı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre; teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 6 adet Mühendis unvanında sözleşmeli personel alınacaktır.

    Yerleştirme işlemlerinde, KPSS 3 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı en az 50 (elli) olan adaylar tercih yapabilecektir.

    MGM LİSANS DÜZEYİNDE PERSONEL ALIMI

    MGM Personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2021/3 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde 28.01.2021 tarihi itibariyle yayınlandı. Tercih işlemlerinde 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş olan adayların sınav sonuçları kullanılacaktır.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    * Kamu haklarından mahrum olmamak,

    * Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

    * Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

    * Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

    * Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

        BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

        Adaylar, tercihlerini 28 Ocak - 3 Şubat 2021 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 3 Şubat 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek ve bu süre uzatılmayacaktır.

        ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

        KPSS-2021/3: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

        Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/3 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

        Adaylar tercihlerini, 28 Ocak 2021 – 03 Şubat 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Şubat 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

        Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

        METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERİ

        * Meteorolojik hizmetlerin eksiksiz ve zamanında yürütülebilmesi için lüzum görülen yerlerde çeşitli tipte meteoroloji istasyonları veya birimleri açmak ve çalıştırmak,

        * Meteorolojik hizmetlerin gerektirdiği rasatları yapmak ve diğer sektörler için hava tahminleri yapmak,

        * Askeri ve sivil; Kara, deniz ve hava ulaştırması ile tarım ve diğer sektörler için hava tahminleri yapmak,

        * Tarım, orman, turizm, ulaştırma, bayındırlık, enerji, sağlık, çevre, silahlı kuvvetler ve gerekli görülen kurum ve kuruluşlar için meteorolojik destek sağlamak ve uluslararası anlaşmalarla sorumluluğuna verilmiş bulunan meteorolojik hizmetleri yürütmek,

        * Teşkilatın lüzum göreceği telli ve telsiz alıcı ve verici cihazları ile her türlü haberleşme araçlarını ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak kurmak, kurdurmak ve işletmek, bunlarla yurt içi ve yurt dışı meteorolojik bilgi alışverişi yapmak, bu bilgilerden lüzum görülenleri halkın yararlanabileceği tarzda yayınlamak,

        * Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa uygun olarak Radyo istasyonu kurmak ve işletmek,

        * Meteoroloji ile ilgili konularda etüd ve araştırmalar yapmak, Türkiyenin iklim özelliklerini tespit amacıyla çalışma ve incelemeler yaparak elde edilen bilgileri arşivlemek ve yayınlamak,

        * Meteoroloji ile ilgili milletlerarası kuruluşlarda 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Türkiyeyi temsil etmek ve gerekli işbirliğini sağlamak.
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        Haberler Memurlar MGM KPSS 50 puan ile personel alımı başladı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 2021 personel alımı başvuru şartları nelerdir?