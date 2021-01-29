Genel Başvuru Şartları Neler?

Başvuru yapmak isteyen adayların genel başvuru şartlarının taşıması gerekmekte. Aksi takdirde çalışabilmeleri mümkün değil. Genel şartlar ise şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Herhangi kamusal haklardan mahrum bulunmamak

En az ilköğretim mezunu olunması

Herhangi emeklilik kurumunda yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarda yer alan özellikleri taşımak

Genel olarak İşkur iş başvurularının temel şartları bu şekilde. Elbette ki çalışacağınız sektöre göre gereklikler ve ihtiyaçlar da oldukça değişecektir. Bundan kaynaklı her işinin farklı gerekliğini olduğunu unutmamakta fayda var.