Yeni yıl hızlı başladı binlerce işsize iş: 2021 kamuya güncel personel, memur alımı kadroları! Asker, polis, sağlık görevlisi...

2021 yılında devlet kadrolarına binlerce personel, memur alımı yapılacak. Başvurular bir çok kadroda devam ediyor. Bakanlıklar tarafından belirli tarihler aralığında memur alımı ilanları duyuruluyor ve kamuya alımlar yapılmaya devam ediyor. 2021 yılıyla birlikte yeni alım yapılacak kadrolar belli oldu. Peki, hangi alanlara alım yapılacak? İşte 2021 kamuya güncel personel, memur alımı kadrolarına dair bilgiler takvim.com.tr'de...

MSB UZMAN YARDIMCISI VE MEMUR ALIMI

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) gelen duyuruda, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere memur ve Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Silahlı Kuvvetler MSB Ankara merkez teşkilatında görev yapmak üzere uzman yardımcıları alınacak. Yeni alınacak personeller Ankara'daki Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görevli olacak.

Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcılığı için son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olarak açıklandı. Başvuru detayları ise "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresinden paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcılığı başvuru formuna bu linkten ulaşılabilecek.