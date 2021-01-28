Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı için başvurular sürüyor. 21 Ocak Perşembe günü başlayan başvurular 31 Ocak'ta sona erecek. Alıma dair bilgiler "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda detaylı bir şekilde yer alıyor. Peki, JGK uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular, 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvurularla ilgili diğer detaylar "www.jsga.edu.tr" internet adresindeki "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor. Adaylar başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından yapabilecekler.
KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Jandarma Genel Komutanlığına 3.770'i Jandarma (Komando-Asayiş), 925'iLojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14'ü At Bakıcısı, 13'ü Bot Serdümeni, 10'u Havacılık, 3'ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak, Jandarma branşından (Komando-Asayiş) başvuru yapacak adaylarda en az Ortaöğretim (Lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, tüm lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir.
Diğer branşlar için ise Tablo-6' da belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı aranacaktır.