Asker, polis, sağlık görevlisi... Yeni yıl hızlı başladı binlerce işsize iş: 2021 kamuya güncel personel, memur alımı kadroları!

Pandemi sürecinde kamuda artan güvenlik açığı ile birlikte personel alımları hız kesmeden devam ediyor. KPSS sonuçlarının da açıklanmasıyla binlerce açık kontenjanlara göre personel, memur alımları yapılıyor. Kamuda görev almak isteyenler bu bağlamda yayımlanan güncel ilanları yakından takip ediyor ve başvuruya dair bilgileri detaylı bir şekilde öğrenmek istiyor. İşte Bakanlıklardaki tüm açık kadrolar ve başvuru detayları...
MSB UZMAN YARDIMCISI VE MEMUR ALIMI
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) gelen duyuruda, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere memur ve Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı alımı yapılacak.
Silahlı Kuvvetler MSB Ankara merkez teşkilatında görev yapmak üzere uzman yardımcıları alınacak. Yeni alınacak personeller Ankara'daki Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görevli olacak.
Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcılığı için son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olarak açıklandı. Başvuru detayları ise "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresinden paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcılığı başvuru formuna bu linkten ulaşılabilecek.
DHMİ 24 ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIMI
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan açıklamaya göre 24 asistan hava trafik kontrolörü alacak. Alımlar sınavla yapılacak ve başvurular 8-26 Şubat 2021'de "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacak.
Adaylar sınava çağrılırken yazılı tebligat gönderilmeyecek. Aday listesi, sınav tarihi, yeri ve saati Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak.
Sınava katılarak başarılı olan adayların yazılı sınav sonrasında sözlü sınavları yapılacak. Sözlü sınavlara ilişkin adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati belirtilerek, yine resmi internet adresinden duyurulacak.