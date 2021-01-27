Bu hafta kamuya binlerce personel ve memur alımı için detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan ve başvuruları bu hafta başlayan ilanlara göre Kamuya 4 Bin 660 Personel ve Memur Alımı yapılacak. İlanların detayları haberimizde. Alım yapacak bakanlıklar ve kurumlar bünyelerine memur alımı için 2019 veya 2020 yıllarında yapılmış olan KPSS'den lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak. Alım yapılacak pozisyona göre lise seviyesinde, Ön Lisans seviyesine ve Dört yıllık eğitim almış olan Lisans mezunu seviyesinde eğitim almış olmak gerekmektedir.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
11 Kuruma ve Bakanlığa yayımlanan ilan ile kamuya 4 bin 660 kişilik kadro için alım yapılacak Bu kapsamda adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise KPSS, Yaş, Eğitim gibi şartlar aranacak.
Genel Başvuru Şartları:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,