Özel Başvuru Şartları Nedir?

KPSS şartı: Alım yapacak bakanlıklar ve kurumlar bünyelerine memur alımı için 2019 veya 2020 yıllarında yapılmış olan KPSS'den lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

Eğitim Şartı: Alım yapılacak pozisyona göre lise seviyesinde, Ön Lisans seviyesine ve Dört yıllık eğitim almış olan Lisans mezunu seviyesinde eğitim almış olmak gerekmektedir.

Yaş Şartı: 01 Ocak 2021 tarihi ile 35 yaşından büyük olmamak.