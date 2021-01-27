Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitede görevlendirilmek üzere 16 öğretim üyesi alımı yapılacağını açıkladı. İlan detaylarında öğretim üyelerinin hangi pozisyon ve bölümlerde görevlendirileceğine de yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişkin detaylı bilgilere de yer aldı. İşte başvuru koşullarına ilişkin detaylar:



- Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir. Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

- Başvuru dilekçesi;

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.)

- Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümünde yer alan Altınbaş Üniversitesi Akademik Bilgi Forumunun doldurulması zorunludur.

- Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği ya da e-Devletten alınan diploma belgesi örneği;

- Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

- YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;

- Nüfus cüzdanı fotokopisi;

- 2 adet vesikalık fotoğraf;

- İkametgah Belgesi (e-Devletten alınabilir.);

- SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi;

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.