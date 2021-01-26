İller arası yer değiştirme kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kurası izle!

SÖZLEŞMELİ 16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 2021 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli alımı tercih tarihleri ve başvuru şartları daha önceki süreçlerde olduğu gibi KPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından başlayacak. 16 bin sağlık personeli alımı branş dağılımda, 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni olacak. KPSS Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzunun ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.