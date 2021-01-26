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    • Memurlar
    • 26.01.2021 09:56
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    • 26.01.2021 09:56
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    açıklandı mı? atama kurası izle!

    kura sonuçları için heyecan dorukta. Bakanlık bünyesinde çalışan personeller için isteğe bağlı iller arası yer değiştirme çekilişi yapılıyor. 2021 yılı Ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası 26 Ocak günü yapılıyor. Çekilişi canlı takip etmek isteyenler de iller arası yer değiştirme kura izleme yollarını araştırıyor. Haberimizden Sağlık Bakanlığı isim listesi ile ilgili merak edilen bilgilere ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İller arası yer değiştirme kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kurası izle!

    Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kurası için heyecan dorukta. Binlerce adayın başvuru yaptığı kura sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki iller arası yer değiştirme atama kurası izleme yolları nelerdir? İşte kura çekilişini canlı izleme yolları!

    KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

    Kura çekilişi 26.01.2021 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlık Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır.

    Kura çekilişi Bakanlık YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

    İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2021 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.01.2021 tarihi Salı günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Başvuru sonuçlarının gün içerisinde PBS sistemi üzerinden açıklanması bekleniyor. PBS sistemine girerek sonuçları öğrenebilirsiniz.

    Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir. Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.

    İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

        İlan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan ve PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

        Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

        SÖZLEŞMELİ 16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

        Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 2021 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli alımı tercih tarihleri ve başvuru şartları daha önceki süreçlerde olduğu gibi KPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından başlayacak. 16 bin sağlık personeli alımı branş dağılımda, 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni olacak. KPSS Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzunun ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.

        16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

        KPSS Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı. Başvurulara ilişkin duyurular Sağlık Bakanlığı'nın https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresi ve ÖSYM'nin internet sitesinden takip edilecek.

        Sağlık Bakanlığına 2021 yılında 16 bin yeni sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi.
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