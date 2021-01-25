Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruda üniversite bünyesinde çalıştırılmak üzere 48 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Alınacak personellerin 39 hemşire, 1 eczacı, 4 sağlık teknikeri, 4 diğer sağlık personeli olarak görevlendirileceği duyuruldu.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için gerekli şartlar açıklandı.

İşte başvuru için gerekli bazı şartlar:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."