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    • Memurlar
    • 25.01.2021 13:12
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    • 25.01.2021 13:12
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    ? Yeni dönemde çıkacak mı? Hangi memurlar ek gösterge alabilecek?

    çıkacak mı? Hangi memurlar ek gösterge alabilecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 aylık aranın ardından yeniden açılıyor. TBMM'nin açılmasıyla merak edilen konulardan birisi ise memurlara çıkacak 3600 ek gösterge olacak. Ek gösterge ödemesi için uzun süredir kamuoyunda talep bulunuyor. Peki TBMM ne zaman açılacak? ?

    takvim.com.tr
    TBMM ne zaman açılıyor? Yeni dönemde 3600 ek gösterge çıkacak mı? Hangi memurlar ek gösterge alabilecek?

    3600 ek gösterge için yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek göstergenin çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. 1 aylık aradan sonra TBMM'nin çalışmaya başlamasıyla birlikte 3600 ek göstergenin de gündeme gelmesi bekleniyor. Peki TBMM ne zaman açılacak? Hangi memurlar ek gösterge alabilecek? 3600 ek gösterge çıkacak mı?

    TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

    TBMM, 1 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına önemli konuları ele alacağı yoğun gündemle yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulu'nun yeni yıldaki ilk işi 'Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacak.

    TBMM Genel Kurulu, 2021'in ilk toplantısını 26 Ocak Salı günü gerçekleştirecek. Genel Kurulda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Teklifle, Ar-Ge insan kaynağı kapasitesinin artırılması, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkması, üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ile yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefleniyor.

    Meclis'te, bu hafta birçok uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifi ile 2019 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu'nu da ele alınacak.

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin, bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

    Bu arada Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanacak hukuk ve ekonomi reformu üzerindeki çalışmaların tamamlanarak, düzenlemenin yakın zamanda Meclis'e sevk edilmesi öngörülüyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği düzenleme konusunda özellikle Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili milletvekillerinin yoğun çalışma yürüttüğü biliniyor.

    Meclis'in, yeni yılda önemli sosyal yaraya da çözüm üretmesi bekleniyor. Bu kapsamda hayvan haklarının korunmasını içeren kanun teklifinin, Meclis gündemine gelmesi planlanıyor.

        3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak.

        3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

        Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir.

        Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

        Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.
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