Ocak 2021 zabıta memuru alımı yeni ilanlar! 4000 TL maaşla ikamet şartsız zabıta alımı başvuru şartları sayfamızda

2021 ZABITA MAAŞLARI NE KADAR

Belediyelerde görev alan Zabıtaların ve memurların maaşları devlet tarafından ödenmektedir. Büyükşehir belediyeleri ve küçük beldelerde görev alanların maaşları aynı değildir. Bunun yanında bekar, evli ve çocuklu olup olmaması da etki göstermektedir. AGİ yardımı alan bir memur ile almayan memur arasında maaş farkı vardır.

D/K'sı 1/4; Kıdem Yılı 25 ve Üstü Zabıta Memurunun 15 Ocak 2021 Net Maaşı 5.021 TL'dir.

ZABITA MEMURU HAFTADA KAÇ SAAT ÇALIŞIR?

Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir denilmektedir. Bu durum, belediyelerde keyfi uygulamaya sebebiyet vermekte olup personel istediği vardiyaya istediği hale sokulmaktadır.

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