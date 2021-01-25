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    • 25.01.2021 10:19
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    • 25.01.2021 10:19
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    Haliç Üniversitesi 86 yeni öğretim üyesi alımı yapacak! İşte alımla ilgili tüm bilgiler

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanıyla Haliç Üniversitesi'ne 86 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. İlanda alınacak öğretim üyelerinin görevlerine ilişkin bilgi de verildi.

    Haliç Üniversitesi 86 yeni öğretim üyesi alımı yapacak

    Haliç Üniversitesi Rektörlüğü 86 öğretim üyesi alımı yapılacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda alınacak öğretim görevlilerinin hangi branşlar için arandığı bilgisine de yer verildi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için gerekli belgeler de açıklandı.

    İşte başvuru için gerekli bazı belgeler:
    - Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)
    - YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)
    - Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)
    - Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)
    - Nüfus Cüzdanı Sureti
    - 1 Adet Fotoğraf

    Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir. Dr. Öğretim Üyesi Başvuruları İlgili Fakülte / Yüksekokullara yapılacaktır.

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    Haberler Memurlar Haliç Üniversitesi 86 yeni öğretim üyesi alımı yapacak! İşte alımla ilgili tüm bilgiler