Haliç Üniversitesi 86 yeni öğretim üyesi alımı yapacak! İşte alımla ilgili tüm bilgiler

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü 86 öğretim üyesi alımı yapılacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda alınacak öğretim görevlilerinin hangi branşlar için arandığı bilgisine de yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için gerekli belgeler de açıklandı.



İşte başvuru için gerekli bazı belgeler:

- Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

- YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)

- Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)

- Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)

- Nüfus Cüzdanı Sureti

- 1 Adet Fotoğraf



Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir. Dr. Öğretim Üyesi Başvuruları İlgili Fakülte / Yüksekokullara yapılacaktır.