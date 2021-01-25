Genel Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,

Daha önce görev yapılan Kamu Kurumu veya Kamu Kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak,

Alım yapılacak kadrosuna göre 35 veya 30 yaşından büyük olmamak,

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