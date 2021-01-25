Memur alımı ilanları için başvuru yapmak üzere olan adaylar yayımlanan son duyuruları araştırıyorlar. Son dönemlerde bir hayli artan memur alım ilanlarına dair listelerde çok sayıda meslek grubunda personel alımı olacağı bildirildi. Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda ve niteliklerde Memur Alımı ve Personel Alımı yapıyor. Ancak takvim.com.tr olarak bu haberimizde sizlere 50, 55, 60, 70 80 KPSS puanı ile memur personel alımı yapan kurumların listesini ve ilanlarını paylaşacağız.
2021 Ocak memur ilanları tüm liste! 50, 55, 60, 70 80 KPSS ile
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
268 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
3 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
48 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
12 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
78 MEMUR ALACAK
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EML MEZUNU 2 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK
PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 MEMUR ALACAK
ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
14 MEMUR ALACAK
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK