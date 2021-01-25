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    • Memurlar
    • 25.01.2021 10:16
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    • 25.01.2021 10:16
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    50, 55, 60, 70 80 KPSS ile lise, önlisans, lisans personel alımları! ! İşte kadrolar

    ! İşte kadrolar... Kamu müesseseleri tarafından yayımlanan ve müracaatları Ocak 2021 yarıyılında alınacak olan çok rakamda ilan bulunuyor. Memur alım bültenlerine müracaat yapacak adaylar için mevzubahisi listeleri tüm ayrıntıları ile derledik. İşte yarıyılı memur alım duyuruları 50, 55, 60, 70 80 KPSS ile Lise, Önlisans, Lisans kamu personeli alımı ilanları.

    takvim.com.tr
    2021 Ocak memur ilanları tüm liste! 50, 55, 60, 70 80 KPSS ile...

    Memur alımı ilanları için başvuru yapmak üzere olan adaylar yayımlanan son duyuruları araştırıyorlar. Son dönemlerde bir hayli artan memur alım ilanlarına dair listelerde çok sayıda meslek grubunda personel alımı olacağı bildirildi. Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda ve niteliklerde Memur Alımı ve Personel Alımı yapıyor. Ancak takvim.com.tr olarak bu haberimizde sizlere 50, 55, 60, 70 80 KPSS puanı ile memur personel alımı yapan kurumların listesini ve ilanlarını paylaşacağız.

    2021 Ocak memur ilanları tüm liste! 50, 55, 60, 70 80 KPSS ile

    BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    268 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK

    MARMARA ÜNİVERSİTESİ

    3 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

    48 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

    12 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    78 MEMUR ALACAK

    TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    3 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK

    TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    EML MEZUNU 2 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

    PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 MEMUR ALACAK

    ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    14 MEMUR ALACAK

    KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

    1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

        5000 SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ TEMİN EDECEKTİR.

        VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        112 MEMUR ALACAK

        KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        50 ZABITA MEMURU ALACAK

        KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

        30 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

        20 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK

        TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

        SAGE 7 KISMİ SÜRELİ ADAY ARAŞTIRMACI ALACAK

        MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

        ASKERİ PERSONEL ALACAK

        TÜM İLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

        Genel Başvuru Şartları:

        Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
        Kamu haklarından mahrum olmamak,
        Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
        Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
        Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
        Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
        Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,
        Daha önce görev yapılan Kamu Kurumu veya Kamu Kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak,
        Alım yapılacak kadrosuna göre 35 veya 30 yaşından büyük olmamak,

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        Haberler Memurlar 50, 55, 60, 70 80 KPSS ile lise, önlisans, lisans personel alımları! 2021 Ocak memur ilanları tüm liste! İşte kadrolar