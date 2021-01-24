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    • 13.04.2021 16:58
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    Vasıflı, vasıfsız işçi, memur kadroları 40 bin personel alımı İŞKUR iş ilanları başvuru şartları nedir?

    40 bin vasıflı vasıfsız personel alımı için İŞKUR'a başvurular devam ediyor. Bu anlamda iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR online internet sitesinden başvurular devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu 40 bin personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı.

    takvim.com.tr
    Vasıflı, vasıfsız işçi, memur kadroları 40 bin personel alımı İŞKUR iş ilanları

    İŞKUR üzerinden koronavirüs önlemleri kapsamından işinden ayrılmak zorunda kalan ve iş arayanlar için 40 bin personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan son dakika en az ilköğretim mezunu başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları da aktarıldı. En fazla alım yapılacak kadro işçi pozisyonları.


    Kadro - Kontenjan Detaylarına Göre İŞKUR'da En Fazla İlana Sahip Meslekler

    Beden İşçisi (Genel) meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 6163

    Dokuma Konfeksiyon Makineci meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 127

    Makineci (Dikiş) meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 1225

    Satış Danışmanı / Uzmanı meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 797

    Ön Muhasebeci meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 772

    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 771

    Bisküvi İmalat İşçisi meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 600

        Temizlik Görevlisi meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 588

        Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 562

        CNC Torna Tezgahı Operatörü meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 526

        Konfeksiyon İşçisi meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 513

        Şoför-Yük Taşıma meslek grubunda yer alan iş ilanı sayısı: 429

        İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

        İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

        • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

        • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

        • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

        • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

        • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

        • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

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