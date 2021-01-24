2020 yılı Ocak ayından bu yana 827 bin 472 ferdi işe yerleştiren İŞKUR'da hali hazırda 46 bin 410 açık iş bulunuyor. İŞKUR'da özel sektörün en fazla personel aradığı alanların başında ise 9 bin 844 fertle beden işçiliği geliyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.