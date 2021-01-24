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    • 13.04.2021 15:46
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    Temizlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı, işçisi, makineci... Binlerce personel 25 Ocak iş ilanları

    25 Ocak iş ilanları vatandaşlar tarafından internet üzerinden online şekilde aratılıyor. Bu bağlamda baktığımız zaman milyonlarca vatandaş İŞKUR İş İlanları sayfası üzerinden her gün onlarca duyuruyu inceliyor. sürecinin etkileri ile ekonomi zorluğu yaşayan vatandaşlar için bizlerde bu alanda sağlanan iş ilanlarını aktarıyoruz.

    takvim.com.tr
    Binlerce personel 24 Ocak İŞKUR iş ilanları: Paketleme işçisi, Satış danışmanı...

    2020 yılı Ocak ayından bu yana 827 bin 472 ferdi işe yerleştiren İŞKUR'da hali hazırda 46 bin 410 açık iş bulunuyor. İŞKUR'da özel sektörün en fazla personel aradığı alanların başında ise 9 bin 844 fertle beden işçiliği geliyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

    BİNLERCE KAMU PERSONELİ ALINACAK

    İŞKUR iş ilanlarına bakıldığında 966 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 862 kişiyle makineci (dikiş), 844 kişiyle temizlik görevlisi, 717 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. Kamuda ise güncel 10 bin 860 personel alımı için ilan bulunuyor.

    İŞKUR ÖZEL SEKTÖR

    Beden işçisi
    Gazaltı kaynakçısı
    Makineci
    Temizlik görevlisi
    Ön muhasebeci
    Paketleme işçisi
    Satış danışmanı
    Ambar/depo görevlisi
    Forklift operatörü
    Lojistik elemanı

        KAMUDA PERSONEL ALIMI

        İstanbul Asfalt Fabrikaları San. Tic A.Ş.. Engelli Alım İlanı 31.01.2021
        TÜBİTAK BİLGEM 27.01.2021
        Şırnak Silopi Belediyesi Personel Hiz. A.Ş. 28.01.2021
        Ankara TÜBİTAK SAGE.05.02.2021
        Trabzon Çaykara Beld. Pers.Ltd. Şti. 26.01.2021
        Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 03.02.2021
        Konya Hüyük SYDV bAŞKANLIĞI 26.01.2021


        Sakarya Kocaali Bel.Sos.Hiz.Ltd.Şti.20.01.2021
        İzmir İzelman Gen.Hiz.Otopark.Özel Eğt.İtfaiye.Sağ.Hiz.Tic.A.Ş. 25.01.2021
        Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. 30.01.2021
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel Anonim Şirketi 25.01.2021
        Denizli Merkezefendi Tem.Ulş.İnş.Taahhüt.San.ve Tic.A.Ş. 25.01.2021
        İzmir İzdoğa Tİc.ve San.A.Ş. 27.01.2021


        İzmir İzdoğa Tİc.ve San.A.Ş.27.01.2021 (1)
        Bursa Jeotermal Enerji Su İnş. Tur.Mad.San.Tic. A.Ş 28.01.2021
        Afyonkarahisar Beyyazı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 27.01.2021
        Kastamonu İnebolu SYDV 02.02.2021
        Zonguldak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.01.2021
        Kocaeli Belde Tic. A.Ş. 25.01.2021
        Manisa BESOT San.ve Tic.A.Ş.26.01.2021
        Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 27.01.2021
        KahramanmaraşTürkoğlu Belediyesi Pers. Ltd. Şti.25.01.2021
        Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik ve Katı Atık Hizmetleri Ltd. Şti. 25.01.2021
        Yalova Yerel Yön. Katı Atık Tesis.Yapma ve İşl. Birl. Per. Ltd. Şti. 26.01.2021
        Konya Çeltik Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.01.2021


            Antalya Falez Çevre Yön. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 24.01.2021
            Tunceli SYDV 05.02.2021
            Adana Pozantı Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd.Şti. 25.01.2021
            Bartın Kozbel Tem. Hizm. Yapı İnş. Tur. San. Ltd. Şti. 26.01.2021
            Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 29.01.2021
            İzmir İZDENİZ Tic. A.Ş. 27.01.2021
            İstanbul İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. Tic. A.Ş. 25.01.2021
            Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kült. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 26.01.2021
            Yalova Tavşanlı Belediyesi Personel Ltd.Şti.28.01.2021
            Aydın Buharakent Belediyesiİ Personel Ltd. Şti.27.01.2021
            Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd.Şti.27.01.2021

            İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

            Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.

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            Haberler Memurlar Temizlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı, beden işçisi, makineci... Binlerce personel 25 Ocak İŞKUR iş ilanları