2020 yılı Ocak ayından bu yana 827 bin 472 ferdi işe yerleştiren İŞKUR'da hali hazırda 46 bin 410 açık iş bulunuyor. İŞKUR'da özel sektörün en fazla personel aradığı alanların başında ise 9 bin 844 fertle beden işçiliği geliyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
BİNLERCE KAMU PERSONELİ ALINACAK
İŞKUR iş ilanlarına bakıldığında 966 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 862 kişiyle makineci (dikiş), 844 kişiyle temizlik görevlisi, 717 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. Kamuda ise güncel 10 bin 860 personel alımı için ilan bulunuyor.
İŞKUR ÖZEL SEKTÖR
Beden işçisi
Gazaltı kaynakçısı
Makineci
Temizlik görevlisi
Ön muhasebeci
Paketleme işçisi
Satış danışmanı
Ambar/depo görevlisi
Forklift operatörü
Lojistik elemanı