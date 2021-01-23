Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur ve zabıta memuru alacak

Van Büyükşehir Belediye 112 memur ve zabıta memuru alacak. İlanda, memur alımına ilişkin şu bilgilere yer verildi: Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuracak adaylardan istenen şartlara da yer verildi.



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