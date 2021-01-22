Yüksek İhtisas Üniversitesine 40 yeni akademik personel alınacak! İşte detaylar

Yüksek İhtisas Üniversitesine 40 akademik personel alımı yapılacağı açıklandı. Alınacak personellere ilişkin bilgilere ilanda yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, personel alımına başvuracak adaylar için gerekli belgeler açıklandı. İşte profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler: