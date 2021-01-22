İstanbul Kent Üniversitesi 26 akademik personel alımı yapacak. Alımı yapılacak personellerin 6'sının profesör, 5'inin doçent, 14'ünün Dr. öğretim üyesi, 1'inin ise öğretim görevlisi olacağı açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, personel alımına başvuracak adaylar için istenen bazı evraklar şunlar:

1) Başvuru Dilekçesi (İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlığına hitaben, başvurulan kadronun, birimi, bölümü, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs. açıkça belirtilecektir.)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3) YÖK Formatlı Özgeçmiş,

4) Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopileri,

5) Lisans/Lisansüstü Transkript Fotokopileri,

6) ALES Sonuç Belgesi, (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı) ALES'ten az 70 puan almış olmak.

7) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi, (İngilizce bölümler için en az 80 puan Türkçe bölümler için en az 50 puan)

8) 2 (İki) Adet Vesikalık Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

9) Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

10) Sabıka Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge),

11) Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

12) Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,

13) Tecrübe durumunu gösterir belge çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü (İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekliyse gönderilecektir).