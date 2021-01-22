İŞKUR üzerinden Ocak 2021 ayı itibari ile yayınlana ilanlarda birçok farklı sektörde birçok farklı kadroda istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra çoğunlukla özel sektöre yönelik gerçekleştirilen alım ilanlarında paketleme işçisi ön plana çıkmaktadır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
İŞKUR 3.750 TL maaşla telefon kabı paketleme personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Binlerce işsiz vatandaş tarafından İŞKUR 3.750 TL maaşla telefon kabı paketleme personel alımı başvuruları nasıl yapılır sorusu araştırılmaya devam ediyor. Online bir şekilde yapılan başvurular için sadece buraya tıklamak yeterli olacak. Ardından gerekli formu doldurmak başvuru için yeterli olacaktır.
Alım yapılacak iller
Bursa şehrinde 3
Bursa ilinde 1
Bursa şehrinde 1
Bursa ilinde 1
İstanbul ilinde 5
Gaziantep şehrinde 6
Gaziantep ilinde 2
İstanbul şehrinde 5
İstanbul ilinde 1
Tekirdağ ilinde 1
İstanbul ilinde 3
Kastamonu ilinde 3
Ankara ilinde 3 işçi
Sivas ilinde 6 işçi
Gaziantep ilinde 5 işçi.
Gaziantep şehrinde 2 personel alımı yapılacak.