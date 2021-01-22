

İŞKUR 3.750 TL maaşla telefon kabı paketleme personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Binlerce işsiz vatandaş tarafından İŞKUR 3.750 TL maaşla telefon kabı paketleme personel alımı başvuruları nasıl yapılır sorusu araştırılmaya devam ediyor. Online bir şekilde yapılan başvurular için sadece buraya tıklamak yeterli olacak. Ardından gerekli formu doldurmak başvuru için yeterli olacaktır.