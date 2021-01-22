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    • 07.04.2021 15:37
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    3.750 TL maaşla 'dan en az ilkokul mezunu ilanları! İşte

    Binlerce işsiz vatandaş tarafından 3.750 TL maaşla telefon kabı paketleme personel alımı başvuruları nasıl yapılır sorusu araştırılmaya devam ediyor. 'nin hemen hemen birçok ilinden başvurular açıklanmıştır. Buna göre adayların sağlaması gereken başvuru şartları da ilanı veren firmaya göre değişiklik göstermektedir.

    takvim.com.tr
    İŞKUR’dan yeni ilanlar! 3.750 TL maaşla çalışacak paketleme işçisi aranıyor!

    İŞKUR üzerinden Ocak 2021 ayı itibari ile yayınlana ilanlarda birçok farklı sektörde birçok farklı kadroda istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra çoğunlukla özel sektöre yönelik gerçekleştirilen alım ilanlarında paketleme işçisi ön plana çıkmaktadır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...


    İŞKUR 3.750 TL maaşla telefon kabı paketleme personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Binlerce işsiz vatandaş tarafından İŞKUR 3.750 TL maaşla telefon kabı paketleme personel alımı başvuruları nasıl yapılır sorusu araştırılmaya devam ediyor. Online bir şekilde yapılan başvurular için sadece buraya tıklamak yeterli olacak. Ardından gerekli formu doldurmak başvuru için yeterli olacaktır.

    Alım yapılacak iller

    Bursa şehrinde 3

    Bursa ilinde 1

    Bursa şehrinde 1

    Bursa ilinde 1

    İstanbul ilinde 5

    Gaziantep şehrinde 6

    Gaziantep ilinde 2

    İstanbul şehrinde 5

    İstanbul ilinde 1

    Tekirdağ ilinde 1

    İstanbul ilinde 3

    Kastamonu ilinde 3

    Ankara ilinde 3 işçi

    Sivas ilinde 6 işçi

    Gaziantep ilinde 5 işçi.

    Gaziantep şehrinde 2 personel alımı yapılacak.

        Mesleğin Bilgileri

        Meslek Kodu : 9321.15

        Meslek Adı : Paketleme işçisi

        Grup Bilgileri

        M. Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

        M. Alt Ana Grubu : Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

        M. Grubu : İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

        M. Birim Grubu : Elle Paketleme İşlerinde Çalışanlar

        Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

        Görev ve İşlem Basamakları :

        Paketleme işçisi , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

        a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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        Haberler Memurlar 3.750 TL maaşla İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu paketleme işçisi ilanları! İşte başvuru ekranı ve alım yapılacak iller