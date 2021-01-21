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    • 21.01.2021 09:50
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    akademisine binlerce sözleşmeli personel alınacak! İşte şartlar...

    'nun ilan portalında yer alan personel alımı ilanlarında Akademisi 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu.

    O kurum binlerce sözleşmeli personel arıyor! İşte şartlar...

    Akademisi Başkanlığı, toplam 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alacağını açıkladı. Alınacak personellerle ilgili başvuru şartları ve detaylar ilanda yer aldı. 'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda alınacak kişiler için aranan şartlar şu şekilde ifade edildi:

    a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
    b. 2021 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;
    (1) Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar (Mesleki Nitelikli branşlara müracaat edecek Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar da dahil) KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2019-2020 yıllarından herhangi birine ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.
    (2) İlköğretim (Ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.
    (3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.
    (4) Her eğitim seviyesinde başvuru yapılabilmesi maksadıyla başvuru kılavuzunda alt branşlara ait öğrenim seviyesi kontenjanları belirtilmiş olup, bu kontenjanlar doğrultusunda adaylar müracaat edebileceklerdir.
    c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

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    Haberler Memurlar Jandarma ve Sahil Güvenlik akademisine binlerce sözleşmeli personel alınacak! İşte şartlar...