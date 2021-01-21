Şehir ve ilçe belediyelerinde zabıta memuru olmak isteyen kişiler için zorunlu koşullar ve yayınlanan zabıta alım duyurularını haberimizde bulabilirsiniz. Alakalı belediyelerin hudutları içerisinde yasayla tanımlanan emir ve yasaklar güzergahında muhtelif sorgulamalar yapan devlet memurlarına zabıta ismi veriliyor. Takvim.com.tr olarak okurlarımıza zabıta memuru nasıl olunur? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
2021 Zabıta Alım İlanları
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Memur ve Zabıta Alımı: Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08.03.2021 tarihinden 12.03.2021 Cuma gününe kadar (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir. Zabıta Memuru kadrosuna yapılacak başvurular için; adayların başvuru için gerekli belgelerle birlikte belirtilen adrese şahsen başvurması gerekmektedir.
Pazar Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı (Zabıta Dahil):
Başvurular 22-24 Şubat 2021 tarihleri arasında olacak.