Güvenlik görevlisi kadrolarına çok rakamda yeni bülten yayımlandı. İŞKUR iş duyuruları sitesinde yayımlanan bu ilanlar ile müesseselere, şirketlere, işletmelere güvenlik alımı olacağı duyuruldu. Bültene müracaatlar en az lise mezunu seviyesinden yapılacak. Bültenlerde hem silahlı hemde silahsız personel alımları olacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
İl il yüzlerce silahlı silahsız güvenlik görevlisi alım ilanı
Silahlı Silahsız Genel ve Amir Güvenli Görevlisi Kadro ve Kontenjanlar
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 50
Güvenlik Görevlisi (Silahsız) pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 6
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 1
Güvenlik Amiri/Sorumlusu pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 2
Güvenlik Görevlisi pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 118
Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 15