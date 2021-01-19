İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR üzerinden ilan edilen güvenlik görevlisi alım ilanlarına başvurular her bir kadro için farklı gösteriyor. Bunun nedeni ilanın farklı kurum, kuruluş yada firma tarafından yayımlanmış olması. Bazı kurumlar adayların lise mezunu olmasını talep ederken bazı kurumlar önlisans yada lisans mezunu olma şartı talep ediyorlar. Bunların dışında adayların sağlamaları gereken en önemli koşul ise sertifika. Adayların geçerli sertifikaları olmaları ilk temel koşul. Bunun yanında genel koşulların sağlanması gerekiyor.