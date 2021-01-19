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    • 02.04.2021 14:39
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    İl il yüzlerce ilanı ve başvuru ilanları

    İl il yüzlerce ilanı ve başvuru şartları.. alım ilanlarına en fazla duyuru genel kategorisi için yayımlanan ilanlarda mevcut. Ayrıca özel sektörde yer alan eğitim kurumları da güvenlik görevlisi alım ilanları için 'dan ilan yayımladılar.

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    İl il yüzlerce silahlı silahsız güvenlik görevlisi alım ilanı ve başvuru şartları

    Güvenlik görevlisi kadrolarına çok rakamda yeni bülten yayımlandı. İŞKUR iş duyuruları sitesinde yayımlanan bu ilanlar ile müesseselere, şirketlere, işletmelere güvenlik alımı olacağı duyuruldu. Bültene müracaatlar en az lise mezunu seviyesinden yapılacak. Bültenlerde hem silahlı hemde silahsız personel alımları olacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    İl il yüzlerce silahlı silahsız güvenlik görevlisi alım ilanı

    Silahlı Silahsız Genel ve Amir Güvenli Görevlisi Kadro ve Kontenjanlar

    Güvenlik Görevlisi (Silahlı) pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 50

    Güvenlik Görevlisi (Silahsız) pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 6

    Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 1

    Güvenlik Amiri/Sorumlusu pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 2

    Güvenlik Görevlisi pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 118

    Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) pozisyonu adına İŞKUR'da yer alan günce iş ilanı sayısı: 15

        İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

        İŞKUR üzerinden ilan edilen güvenlik görevlisi alım ilanlarına başvurular her bir kadro için farklı gösteriyor. Bunun nedeni ilanın farklı kurum, kuruluş yada firma tarafından yayımlanmış olması. Bazı kurumlar adayların lise mezunu olmasını talep ederken bazı kurumlar önlisans yada lisans mezunu olma şartı talep ediyorlar. Bunların dışında adayların sağlamaları gereken en önemli koşul ise sertifika. Adayların geçerli sertifikaları olmaları ilk temel koşul. Bunun yanında genel koşulların sağlanması gerekiyor.

        BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

        Silahlı, Silahsız Güvenlik Görevlisi alım ilanlarına İŞKUR üzerinden başvuru yapacak adaylar öncelikle aşağıda yer alan bağlantıdan duyurulara ulaşacaklar.

        Genel güvenlik görevlisi alımı kadrosu için verilen bağlantı üzerinden sadece kadro adını değiştirerek diğer ilanlara ulaşabilirsiniz. Örneğin genel güvenlik görevlisi yazan yere güvenlik görevlisi silahlı yazın ve arayın. Daha sonra bu bağlantıdan kendilerine uygun ilan bulan adaylar başvurularını ya İŞKUR üzerinden yada firmanın ilan metninde yer alan adrese şahsen yapacaklar.

        İŞKUR Genel Güvenlik Görevlisi alım ilanları için TIKLAYIN
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