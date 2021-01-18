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    • 18.01.2021 10:37
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    • 18.01.2021 10:37
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    Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak! İşte alım şartları...

    'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne 30 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı.

    Kütahya'daki o üniversite 30 sözleşmeli personel alacak

    Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, 30 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Alınacak personellerin tekniker, teknisyen, büro personeli, hemşire, laborant, sağlık teknikeri ve röntgen teknisyeni pozisyonlarında çalışacakları açıklandı.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda alınacak personellere ilişkin şartlara yer verildi. İşte bazı şartlar:

    1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    2- 657 sayılı Devlet ı Kanunu'nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
    3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
    4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

    İlanla ilgili bütün bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memurlar Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak! İşte alım şartları...