Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alacak | Personel alımı ilanları

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne 77 sözleşmeli personel alınacağı belirtildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuracak adaylardan istenen şartlar madde madde aktarıldı:



1 - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3 - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4 - Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya ilişiği olmamak.

5 - 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6 - 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak



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