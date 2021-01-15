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    • 16.01.2021 01:04
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    • 30.03.2021 10:18
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    Kamuya onlarca şehirde 4.000-5.000 bin TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir? İşte alım yapılacak işçi kadroları

    ekranı, kamu kurumlarının yapacağı işçi alımlarına müracaatta bulunmak isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı için merak uyandırmaya başladı. Peki, kurum dışı işçi alımı başvuru ekranı nereden görüntülenir?

    takvim.com.tr
    Onlarca şehirde kamuya 4-5 bin TL maaşla personel alımı

    Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek. Kurum dışı işçi alımı başvuru işlemi için vatandaşların araştırması devam ediyor.


    KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

    Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.

    ALIM YAPILACAK KADROLAR

    İŞKUR Kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından yayımlanan ilanlara baktığımızda alınacak personellerin istihdam edileceği kadroların şu şekilde olduğu görüldü:

    - Büro personeli

    - Sekreter

    - Beden işçisi

    - Zabıta yardımcı personeli,

    - İtfaiye personeli - yardımcı

    - Mühendis

    - Psikolog

    - Büro görevlisi

    - Tekniker

    - Şoför

    - Sosyal Çalışmacı

    - Kimyager

    - Ziraat Mühendisi

    - Güvenlik görevlisi

    - Avukat

    - Temizlik personeli

    - İşçi.

    - Teknisyen

    - Büro işçisi.

        Onlarca şehirde kamuya 4-5 bin TL maaşla personel alımı

        İstanbul Asfalt Fabrikaları San. Tic A.Ş.. Engelli Alım İlanı 31.01.2021

        Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 20.01.2021

        TÜBİTAK BİLGEM 27.01.2021

        Malatya As Kale İnş. Tic. Ltd. Şti. 15.01.2021

        Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 16.01.2021

        Gümüşhane Söğütlü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 21.01.2021

        Eskişehir Sarıcakaya SYDV 15.01.2021

        Muğla Datça Beld. Pers. Ltd. Şti. 15.01.2021

        Kırklareli Çakıllı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.01.2021

        Eskişehir Sarıcakaya SYDV Pers. Alımı 15.01.2021

        Bartın Ulubel İmar İnş. Ltd. Şti. 15.01.2021

        Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 21.01.2021

        Afyonkarahisar Başmakçı Ulaştırma San. Tic. Ltd. Şti. 15.01.2021

        Burdur Tefenni SYDV Pers. Alımı 19.01.2021

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 15.01.2021

            Tekirdağ Saraykent Tur. Pers. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 21.01.2021

            İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 15.01.2021 (1)

            Tekirdağ Saraykent Tur. Pers. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 21.01.2021 (1)

            Manisa Besot Tic. A.Ş. 19.01.2021

            Tekirdağ Saraykent Tur. Pers. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 21.01.2021 (2)

            Şırnak Silopi Belediyesi Personel Hiz. A.Ş. 28.01.2021

            Samsun Çarşamba SYDV Pers. Alımı 16.01.2021

            Ankara TÜBİTAK SAGE.05.02.2021

            Trabzon Of Belediyesi Personel Limited Şirketi.15.01.2021

            Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş.22.01.2021

            Balıkesir Marmara Belediyesi Personel Hiz.Ltd.Şti.15.01.2021

            Denizli Peraş Pers.Tem.Ulş.San.ve Tic.A.Ş. 18.01.2021

            Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San.ve Tic.Ltd.Şti.16.01.2021

            Kars Arpaçay BelediyesiPer.Hiz.Ltd.Şti.17.01.2021

                Kocaeli Bekaş Tic. A.Ş. 15.01.2021

                Çorum Kargı Pers. Ltd. Şti. 15.01.2021

                Manisa Sarbel Tic. A.Ş. 17.01.2021

                Trabzon Çaykara Beld. Pers.Ltd. Şti. 26.01.2021

                Diyarbakır Çermik SYDV Pers. Alımı 15.01.2021

                Karaman Akçaşehir Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.01.2021

                Mersin B.Beld. Denizkızı Tur. A.Ş. 16.01.2021

                Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. Tic. A.Ş. 19.01.2021

                Balıkesir Güzelayvalık Gıda Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 19.01.2021

                İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 20.01.2021

                İzmir İzenerji Tic. A.Ş. 22.01.2021

                Van İpekyolu Beld. Başk. Pers. Alımı 22.01.2021

                Ordu Albel A.Ş.15.01.2021

                Adıyaman Kahta Belediyesi Personel Ltd.Şti.15.01.2021

                Mersin Tarsus İmar Tic.Ltd.Şti.15.01.2021

                Karabük Safranbolu Belediyesi Personel Ltd. Şti.15.01.2021

                Kocaeli Bekaş Tic. A.Ş. 22.01.2021

                    Çanakkale Eceabat Beld. Taş. Tic. Ltd. Şti. 19.01.2021

                    Bursa Besaş Tic. A.Ş. 19.01.2021

                    Denizli Peraş Tic. A.Ş. 18.01.2021

                    Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 18.01.2021

                    İzmir Mimas Tic. A.Ş. 18.01.2021

                    Denizli Tavbel Çev. Tic. A.Ş. 21.01.2021

                    Ordu Orbel A.Ş. Pers. Alımı 18.01.2021

                    Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 03.02.2021

                    Bursa Osmangazi Beld. Pers. A.Ş. 22.01.2021

                    Kırşehir Köseli Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.01.2021

                    Denizli Peraş Tic. A.Ş. 21.01.2021

                    İstanbul İston Tic. A.Ş. 18.01.2021

                    İlan metinleri sayfası:

                    https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

                    İŞKUR BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

                    İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:

                    - Türk vatandaşı olmak,

                    - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

                    - Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

                    - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

                    - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,

                    - İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
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                    Haberler Memurlar Kamuya onlarca şehirde 4.000-5.000 bin TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir? İşte alım yapılacak işçi kadroları