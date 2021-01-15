Kamuya onlarca şehirde 4.000-5.000 bin TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir? İşte alım yapılacak işçi kadroları

Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek. Kurum dışı işçi alımı başvuru işlemi için vatandaşların araştırması devam ediyor.
KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.
ALIM YAPILACAK KADROLAR
İŞKUR Kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından yayımlanan ilanlara baktığımızda alınacak personellerin istihdam edileceği kadroların şu şekilde olduğu görüldü:
- Büro personeli
- Sekreter
- Beden işçisi
- Zabıta yardımcı personeli,
- İtfaiye personeli - yardımcı
- Mühendis
- Psikolog
- Büro görevlisi
- Tekniker
- Şoför
- Sosyal Çalışmacı
- Kimyager
- Ziraat Mühendisi
- Güvenlik görevlisi
- Avukat
- Temizlik personeli
- İşçi.
- Teknisyen
- Büro işçisi.