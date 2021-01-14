Üsküdar Üniversitesi 43 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Alınacak öğretim üyeleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunan Üsküdar Üniversitesi, alım yapılacak bölümleri açıkladı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuru yapacak adaylardan istenen şartlar da belirtildi. Açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları" hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır." denildi.