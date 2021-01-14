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    • 14.01.2021 09:44
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    • 14.01.2021 09:44
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    43 akademik personel alacak! İşte Üsküdar Üniversitesi akademik personel alım ilanı şartları

    'nun ilan sitesindeki personel alımı bölümünde yayınlanan ilanla, 'n 43 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu.

    O üniversite onlarca akademik personel alacak! İşte şartlar

    43 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Alınacak öğretim üyeleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunan Üsküdar Üniversitesi, alım yapılacak bölümleri açıkladı.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuru yapacak adaylardan istenen şartlar da belirtildi. Açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları" hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır." denildi.

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    Haberler Memurlar Üsküdar Üniversitesi 43 akademik personel alacak! İşte Üsküdar Üniversitesi akademik personel alım ilanı şartları