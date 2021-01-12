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    • Memurlar
    • 12.01.2021 09:57
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    • 12.01.2021 09:57
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    na 20 yeni personel! İşte başvuru şartları

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanla 'nun kamu ihale uzman yardımcısı görevinde 20 personel alacağı duyuruldu.

    O kuruma 20 yeni personel! İşte başvuru şartları

    , kamu ihale uzman yardımcısı görevinde çalışmak üzere 20 personel alımı yapılacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda başvuru şartları ve detaylar açıklandı.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, alınacak personellerde aranan bazı şartlar açıklandı. İşte o şartlardan birkaçı:

    - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
    - Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1986 tarihinde ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),
    - Sağlık yönüyle ilgili görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak...

    İlana ilişkin tüm detaylar için tıklayın

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