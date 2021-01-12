Kamu İhale Kurumu, kamu ihale uzman yardımcısı görevinde çalışmak üzere 20 personel alımı yapılacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda başvuru şartları ve detaylar açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, alınacak personellerde aranan bazı şartlar açıklandı. İşte o şartlardan birkaçı:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1986 tarihinde ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

- Sağlık yönüyle ilgili görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak...