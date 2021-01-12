Ek ödeme ne zaman yatacak? Resmi Gazete sağlık çalışanlarına ek ödeme kaç aylık olacak?

Sağlık çalışanlarının aldığı ek ödemelerin süresi iki ay daha uzatıldı. Ek ödeme ne zaman yatacak sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Alınan karara göre, sağlık çalışanlarına 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Resmi Gazete sağlık çalışanlarına ek ödeme kararının detayları...
EK ÖDEME KARARI!
Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.
Yeni düzenlemeye göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.
Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.
SAĞLIK EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?
Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebiliyor. Üç ay boyunca sağlık çalışanlarına ödenecek olan ek ödeme miktarları ise belli oldu. Sağlık personeli ek ödeme hesaplaması için miktarlar şu şekilde belirlendi;
Doktor (1/4) 6 bin lira
Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (1/4) 1625 lira
Ön lisans 1260 lira
EK ÖDEME NEDİR?
Personelin sağlık tesisine fiziken katkı sağlamaya devam ettiği sürece verilen bir ödeme miktarıdır. 24.05.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabiliyor.