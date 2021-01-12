Ek ödeme ne zaman yatacak? Resmi Gazete sağlık çalışanlarına ek ödeme kaç aylık olacak?

Sağlık çalışanlarının aldığı ek ödemelerin süresi iki ay daha uzatıldı. Ek ödeme ne zaman yatacak sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Alınan karara göre, sağlık çalışanlarına 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Resmi Gazete sağlık çalışanlarına ek ödeme kararının detayları...