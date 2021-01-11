Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyeci alımı yapacağını duyurdu. Sözlü ve uygulamalı sınavla gerçekleşecek Diyarbakır itfaiye eri alım ilanına başvurular 15-19 Şubat 2021 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar için sözlü ve uygulamalı sınav 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında olacak.
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIMI YAPACAK!
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyeci alımı yapacağını duyurdu. Sözlü ve uygulamalı sınavla gerçekleşecek Diyarbakır itfaiye eri alım ilanına başvurular 15-19 Şubat 2021 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar için sözlü ve uygulamalı sınav 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında olacak.
Başvurular 15/02/2021 tarihinden 19/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar (belirtilen tarihlerdeki mesai saatlerinde) imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Belediyemiz sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Elazığ Yolu Yenişehir Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Ali Emiri Toplantı Salonuna (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının Arkası) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.